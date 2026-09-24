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Halk TV Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti! İstanbul'da yabancı madde, Mersin'de tek tırnaklı eti

Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti! İstanbul'da yabancı madde, Mersin'de tek tırnaklı eti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 53 yeni ürün daha eklenirken İstanbul'da yabancı madde, Mersin'de tek tırnaklı eti ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti! İstanbul'da yabancı madde, Mersin'de tek tırnaklı eti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Güncellenen listeye, 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı.

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TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markanın 'kıyma' ibaresiyle sattığı üründe tek tırnaklı eti tespit edildi. Burdur’un Bucak ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın 'süzme çiçek balı' ibaresiyle sattığı bir üründe taklit veya tağşiş tespit edildi.

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Ayrıca İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde 'safran' ibaresiyle satılan bir üründe yabancı madde tespit edildi. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 'zayıflama çayı' ibaresiyle satılan bir üründe de ilaç etken maddesi tespit edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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