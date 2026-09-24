Halk TV Ekonomi 1 milyon TL'nin aylık getirisi banka banka belli oldu: Kazancı asgari ücreti geçti

1 milyon TL'nin aylık getirisi banka banka belli oldu: Kazancı asgari ücreti geçti Bankalar, müşteri sayısını artırmak için kampanyalarını güncellemeyi sürdürüyor. Faiz oranlarında yapılan değişikliklerle birlikte 1 milyon TL'lik mevduatın bankalara göre aylık kazancı da yeniden hesaplandı.