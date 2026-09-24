1 milyon TL'nin aylık getirisi banka banka belli oldu: Kazancı asgari ücreti geçti
Bankalar, müşteri sayısını artırmak için kampanyalarını güncellemeyi sürdürüyor. Faiz oranlarında yapılan değişikliklerle birlikte 1 milyon TL'lik mevduatın bankalara göre aylık kazancı da yeniden hesaplandı.
Bankalar yeni müşteriler kazanmak amacıyla faiz oranlarında güncellemeler yapmayı sürdürüyor. Mevduat faizlerinde bankalar arasındaki rekabet sürerken, 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi bazı bankalarda 2026 yılı net asgari ücret olan 28 bin TL'yi aştı.
Bankalar arasındaki rekabetin hız kazanmasıyla birlikte, özellikle yeni müşterilere özel vadeli mevduat kampanyaları öne çıkıyor. Yenilenen faiz oranları, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılara daha yüksek kazanç elde etme imkanı sunuyor.
BANKA BANKA RAKAMLAR AÇIKLANDI
Mevduat faizlerindeki güncellemelerle birlikte yatırımcılar, en yüksek getiriyi sunan bankaları yakından takip etmeyi sürdürüyor.
1 milyon TL tutarındaki birikimin sağlayacağı kazanç, tasarruf sahiplerinin en fazla merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bankaların sunduğu güncel faiz oranları, yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor.
İşte bankalara göre 1 milyon TL’nin aylık mevduat getirisi...
ZİRAAT KATILIM
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 40,5
Net Kazanç: 26.147 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.147 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 26.204 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 26.204 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 36,75
Net Kazanç: 26.580 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL
TÜRK TİCARET BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 29.423 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.423 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 36,75
Net Kazanç: 26.580 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 26.664 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.664 TL
HAYAT FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 40,48
Net Kazanç: 29.278 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.278 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 37,5
Net Kazanç: 27.123 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.123 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 27.472 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 27.484 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27.846 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 38,75
Net Kazanç: 28.027 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.027 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL