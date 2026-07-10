Tanju Özcan: Kendimi sütten çıkmış ak kaşık gibi görüyorum

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame doğrultusunda açılan davada beşinci duruşma günü. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada, Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu tutuklu sanıklar ile avukatları, Cumhuriyet savcısının bir önceki celsede açıkladığı mütalaaya karşı savunmalarını yaptı.

Soruşturma sürecinde farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda tutuklanan isimler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ve Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal yer alıyor.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede sunduğu mütalaasında tutuklu sanık Cihan Tutal'ın adli kontrol şartıyla tahliyesini, Tanju Özcan, Süleyman Can, Naim Ayhan, Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal'ın ise tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti.

"KENDİMİ SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK GİBİ GÖRÜYORUM"

Beşinci duruşma gününde söz alan Tanju Özcan, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme sürecinde kendisini suçlayan herhangi bir beyanın ortaya konulmadığını vurgulayan Özcan, dosyadaki delillerin yetersiz olduğunu savunarak tahliyesini istedi.

Savcının mütalaasını da eleştiren Özcan, tutukluluğunun hangi gerekçeyle sürdürülmesinin istendiğinin açık şekilde ortaya konulmadığını ifade etti.

Dosyada yer aldığı belirtilen MASAK raporuna iddianamede yer verilmediğini savunan Özcan, tutuklu sanıklardan Ali Sarıyıldız'ın soruşturma aşamasındaki ifadesinin yönlendirme sonucu alındığını söyledi.

Özcan, savunmasının sonunda hem kendisi hem de tutuklu diğer sanıklar yönünden tahliye kararı verilmesini talep etti.

Özcan'ın savunması şöyle:

"Bu duruşmalarda benim yalan söylemediğimi savcılık gibi mahkeme heyeti de görmüştür. Kendimi sütten çıkmış ak kaşık gibi görüyorum. Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum, bir tane suçum yok. Burada hiç kimseden beni suçlayan bir beyan verilmedi. Tanık ve müştekiler beni doğruladı. Aklanma açısından mahkemenin kararı çok önemli, bir de kamuoyu tarafından aklanma çok önemli. Yargılamanın şu ana kadar usul yönüyle çok güzel devam ettiğini görüyorum. Hayatın olağan akışına uygun değil sözlerini çok gördüm. Zayıf delillerle açılan davada mahkemede birçoğu çürütüldü.

Dünkü mütalaa genel yargılamanın işleyişine uygun düşmedi. Sayın savcı mütalaa için ara isteyebilirdi. En azından sanıklar için ayrı ayrı bir değerlendirme yapabilirdi. Ben 2 suçtan tutukluyum, savcı bey hangi suçtan benim tutukluluğumu istedi? Kuvvetli suç şüphesinin devam ettiğini belirtmiş. Bir suç şüphesi yok ki, zaten burada da şüpheler ortadan kaldırılmış oldu. Belediye ile ilgili hangi sanığın hangi banka hareketi var? Bir de MASAK raporu var ama iddianamede bir satır bile bahsedilmiyor. Ali beyle geçmişte çok uyumlu çalıştık. Ona karşı tek kırgınlığımız 13 Nisan tarihli ifadesidir. Kendisine 'Senin tutukluluk halini sonlandırırız ama öyle beyanda bulunursun' şeklinde bir yönlendirme olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarım ve kendim hakkımda tahliyemi talep ediyorum." (DHA)