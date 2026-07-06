Bolu Belediyesi davasında ilk duruşma: Tanju Özcan ve 18 sanık hakim karşısında

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu toplam 19 kişinin yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşması, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda gerçekleştiriliyor. Önceki gün Sincan Cezaevi'nden Bolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Belediye Meclis üyesi Cihan Tutal, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız ile Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. İddianamenin özetinin okunması ve kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

2.5 MİLYON LİRA İDDİASI

Duruşmanın ilk bölümüne, bir müteahhitten ruhsat ve belediye işlemleri karşılığında Tanju Özcan ve Süleyman Can'ın talep ettiği öne sürülen 2,5 milyon liralık meblağ damgasını vurdu. Belediye Meclis üyesi Cihan Tutal, söz konusu iddiayı BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız’dan öğrendiğini söyledi.

Müteahhit N.G'nin, belediyedeki işlerinin hızlandırılması için Sarıyıldız'a 1 milyon lira verdiğini ve soruşturmalar başladığında iadesini talep ettiğini ileri süren Tutal, "Ali Sarıyıldız'ı ev hapsindeyken ziyarete gittim. Burada bana 1 milyon lira bağış aldığını, bu bedeli daha önce kendisiyle yaptığım iş karşılığında almamı istedi. Ali Sarıyıldız bu parayı A.B. (tutuksuz sanık) aracılığıyla aklamaya çalışmıştır. Bu soruşturmada suçsuz ve mağdurum. Diğer sanıkların ve şikayetçilerin ifadelerine bakıldığında kandırıldığım ve kullanıldığım ortaya çıkacaktır" diye konuştu. Tutal, cezaevinde bulunmasına neden olduğunu belirttiği Ali Sarıyıldız'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

"TANJU ÖZCAN TELEFONLA ARADI"

Ali Sarıyıldız da Tanju Özcan'ın, telefonla arayarak müteahhit N.G'nin kendisine 2,5 milyon lira bağış vereceğini söylediğini kaydetti.

N.G. ile buluşarak 1 milyon lira nakit, 1,5 milyon liralık çeki de yaklaşık bir hafta sonra aldığını dile getiren Sarıyıldız, "Tanju başkanımız, 2,5 milyon lira bağışta bulunacağını söyledi. 1,5 milyon çek, 1 milyon nakit olduğunu söyledi. 1 milyon nakit parayı Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'a götüreceğimi söyledi. 1 milyon lirayı aldıktan sonra parayı Süleyman Can'a götürdüm. 1 hafta sonra da 1,5 milyon liralık çeki ofisinde teslim ettim. Çek Bolsev AŞ adına düzenlenmişti. Bunu avans olarak kaydettirdim." dedi.

Sarıyıldız, daha sonra N.G. ile hiç görüşmediğini anlatarak, "N.G. daha sonra 1,5 milyon liralık sözleşme imzalamak istediğini söyledi. Sonra Cihan Tutal bana geçmiş olsuna geldi. Bu olaylar olacağını tahmin ettiğimiz için 1 milyon lirayla ilgili durumu anlattım. 'Bunu Süleyman Can aldı. Ben bunu kabul etmiyorum. Sonra bu iş bana kalır.' dedim. O da bu işe dahil olacağını söyledi" beyanında bulundu.

Tutuksuz A.B. ise Ali Sarıyıldız ile aynı ofiste mali müşavirlik yaptığını, BolSev'e de dışarıdan mali müşavirlik hizmeti verdiğini ifade etti.

Cihan Tutal'ın, ofisine gelerek borçları olduğu ve bazı maddi sorunlar yaşadığı gerekçesiyle borç istediğini belirten A.B. "Resmi hesabımdan 1 milyon borç gönderdim. Bu borcu 15 gün içinde vereceğini söyledi. Bu çek ve nakit alışverişini soruşturmada savcılığa çağrıldığımda öğrendim." dedi.

BAŞKAN YARDIMCISI İDDİALARI KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

Ali Sarıyıldız'ın ifadelerinde parayı teslim ettiğini söylediği tutuklu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ise hakkındaki tüm iddiaları kesin bir dille reddetti. Can, müteahhit N.G.'nin beyanlarını cezaevindeyken öğrendiğini belirterek, "Belediye başkan yardımcısıydım, vakfın alt şirketinde üyeydim. Vakıfla ilgili herhangi bir yetkim yok. Bu 1 milyon lira bedelindeki parayı almadım. Para bana verilmedi" dedi.

Duruşma, verilen araların ardından diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDE 263 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 178 sayfalık iddianamede sanıklara ağır suçlamalar yöneltiliyor. 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı dosyada sanıklar; irtikap, rüşvet alma, nitelikli dolandırıcılık, suçluyu kayırma ve Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet gibi çeşitli suçlardan yargılanıyor. İddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi iddiasıyla 6 kez ‘İcbar suretiyle irtikap’, 3 kez ‘İrtikaba teşebbüs’, 34 kez ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve 1 kez ‘Rüşvet’ suçlamalarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu şüpheli Süleyman Can'ın 5 kez ‘İcbar suretiyle irtikap’, 2 kez ‘İrtikaba teşebbüs’ suçlamalarından toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın ise 6 kez ‘İrtikap suçuna yardım’, 3 kez ‘İrtikap suçuna yardıma teşebbüs’ ve 34 kez ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamalarında 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. (AA-DHA)