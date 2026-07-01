Tamer Karadağlı döneminde giderler uçuşa geçti: 4.6 milyarlık bütçe yetmedi

Sözcü'nün haberine göre, Tamer Karadağlı'nın genel müdürlük koltuğuna oturduğu Devlet Tiyatroları'nın seyahat harcamalarında ciddi artış yaşandı. Kuruma 2025 yılı için tahsis edilen 55 milyon 520 bin liralık yolluk ödeneği, yıl sonunda 177 milyon 239 bin liraya ulaşarak öngörülen rakamın yaklaşık 3.2 katına çıktı. Karadağlı'nın göreve geldiği 2023 yılında 34 milyon 628 bin lira seviyesinde olan seyahat yollukları, 2025 yılına gelindiğinde yüzde 238 oranında büyük bir artış gösterdi. Personelin yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için yapılan yeme, içme ve konaklama giderleri her yıl katlanarak büyümeye devam etti.

DEV BÜTÇE TÜKENDİ

Artış sadece seyahat harcamalarıyla sınırlı kalmadı. Kurumun temsil ve tanıtma giderleri de Karadağlı döneminde büyük bir ivme kazandı. 2023 yılında yaklaşık 4 milyon 996 bin 565 lira olan bu gider kalemi, 2024 yılında 11 milyon 271 bin 530 liraya, 2025 yılında 21 milyon 761 bin 236 liraya kadar yükseldi. Tüm bu harcama kalemlerindeki kesintisiz artışlar sonucunda, Devlet Tiyatroları 2025 yılı için kendisine ayrılan 4 milyar 692 milyon 677 bin liralık dev bütçesini tamamen tüketti.

FAALİYET RAPORU ÜZERİNDEN EK KAYNAK TALEBİ

Kurum içi sanatçılara yönelik "Lale devri bitti" ve "Çalışamayacaksanız istifa edin" şeklindeki söylemleri, mobbing iddiaları ve Dracula oyununda kendisine başrol vermesiyle daha önce de eleştirilen Karadağlı'nın yönetimindeki Devlet Tiyatroları, mevcut bütçenin yetmedi. Resmi faaliyet raporunda kurumun projelerini ve etkinliklerini geliştirebilmesi adına bütçe içerisinden ayrılan payın artırılmasının uygun olacağı ifade edilerek, harcamaları karşılamak için daha fazla mali kaynak talep edildi.