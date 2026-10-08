Tam 1 ay önce yapılmıştı: Okul servisi geçti, yol çöktü!

Beşiktaş’ta yaklaşık bir ay önce tamir edilen yolda yeniden çökme meydana geldi. Okul servisinin geçişinden birkaç dakika sonra yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edilerek onarım çalışması başlatıldı.

YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE TAMİR EDİLEN YOL YENİDEN ÇÖKTÜ

Olay, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Akatlar Mahallesi Selçuklar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce de çökmenin meydana geldiği ve ekiplerce tamirat çalışması yapılan noktada bugün yine çökme yaşandı.

OKUL SERVİSİ GEÇTİKTEN DAKİKALAR SONRA YOL ÇÖKTÜ: FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Olay sırasında sokaktan başka bir aracın geçmemesi olası bir kazayı önledi. Görgü tanığı mahalle esnafı Hamdi Örenç, tehlikeli anları anlatırken "Birkaç dakika önce bir okul servisi geçti. Servis geçti, ondan sonra çöktü. Bir ay önce biz telefon açtık, gelip yama yaptılar" ifadelerini kullandı.

SOKAĞA GİRİŞLER ŞERİTLE KAPATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin meydana geldiği noktayı emniyet şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri çöken yolu yeniden onarmak üzere çalışma başlattı. (DHA)