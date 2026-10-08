Koca tanklar yolda patladı: Bölge karantinaya alındı, cadde trafiğe kapatıldı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yokuş yukarı çıkan bir kamyonun kasasından düşen tanklardan yola tehlikeli kimyasal madde sızdı. AFAD KBRN ve polis ekiplerini alarma geçiren olay sonrası cadde trafiğe kapatılırken, yapılan incelemelerde sızan maddenin akü yapımında kullanılan sülfürik asit olduğu belirlendi.

KİMYASAL TANKLAR YOLA DEVRİLDİ

Olay, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi İpek Caddesi’nde meydana geldi. Yokuş yukarı seyir halinde olan 41 AHR 940 plakalı kamyonun kasasındaki kapak henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı. Kapağın açılmasıyla birlikte kasadaki kimyasal madde dolu tanklar yola düşerek sızdırmaya başladı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hemen AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini sağlamak adına caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı ve vatandaşları alandan uzaklaştırdı.

YOLA SIZAN MADDE BELLİ OLDU

AFAD ekiplerinin özel ekipmanlarla yaptığı incelemelerin ardından yola sızan maddenin akü yapımında yoğun olarak kullanılan sülfürik asit olduğu tespit edildi.

Bölgedeki tehlikenin kontrol altına alınmasının ardından devrilen tanklar ve kamyon vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından caddenin yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. (DHA)