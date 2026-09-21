Taksiye saldırıp şoförü tehdit eden motosikletli tutuklandı! "İstediğini çek" demişti

Olay, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde gece saat 01.35 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş yönünden Kabataş istikametine seyir halinde olan 34 TDV 83 plakalı taksinin şoförü Can Ç. (30) ile 34 NFC 020 plakalı motosikletin sürücüsü Ahmet Efe Ç. (18) arasında trafikte tartışma çıktı.

Motosiklet sürücüsü Ahmet Efe Ç., elindeki kesici aletle ticari taksinin yanına gitti. Şüpheli, araç sürücüsü Can Ç.'ye küfürler savurarak tehditlerde bulundu ve ardından taksiye tekme atarak zarar verdi.

"POLİSİ ÇAĞIR İSTEDİĞİNİ ÇEK"

Saldırı ve tehdit anları, takside bulunan yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kayıtlarda, araç içindeki kadının polisi arayacağını belirtmesi üzerine şüpheli Ahmet Efe Ç.'nin aldırış etmeyerek "Polisi çağır" dediği duyuldu.

Şüphelinin, "Bak beni tahrik etme" diyerek taksiye vurduğu anlar da görüntülere yansıdı. Araçtaki kadının "Abicim hepsi kayıt içinde" uyarısına ise şüpheli, "İstediğini çek, hiç fark etmez. Çek dostum ne olacak. Git şimdi bunları kaportacıya yaptır tamam mı. Git bunları kaportacıya yaptır" sözleriyle karşılık verdi ve araca yeniden fiziki saldırıda bulundu.

EMNİYETTE 2 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Taksi şoförü Can Ç., yaşanan saldırının ardından polis merkezine giderek şüpheli hakkında resmi şikayette bulundu. Karaköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayda kullanılan 34 NFC 020 plakalı motosiklet üzerinden derhal inceleme başlattı.

Yapılan güvenlik ve kimlik sorgulamalarında, motosiklet sürücüsü Ahmet Efe Ç.'nin emniyette daha önceden 2 ayrı geliş kaydı bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 18 yaşındaki Ahmet Efe Ç., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli; "Mala zarar verme", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Kasten yaralama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.