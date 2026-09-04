Yol verme kavgası meydan savaşına döndü: Taksiciye yumruk yağdırdı

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Olay, dün öğle saatlerinde Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen taksi şoförü ile motosikletin sürücüsü kurye Y.D. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Motosikletinden inen Y.D., taksiye doğru yaklaşarak kapıyı açıp şoföre saldırdı. Yumruklara maruz kalan taksi şoförünün karşılık vermesi ile büyüyen kavgada taraflar birbirini tekme ve yumruk darbetti.

EHLİYETİNE EL KONULDU, MOTOSİKLET TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Olayın ardından taksi şoförünün şikayeti üzerine polis ekipleri Y.D.'nin ehliyetine 60 gün süre ile el koydu, motosiklet ise aynı süre ile trafikten menedildi.

Ayrıca Y.D. hakkında 'Ulaşım araçlarının engellenmesi' suçundan tahkikat başlatıldı. Kavga anları başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. (DHA)