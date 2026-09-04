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Halk TV Türkiye Yol verme kavgası meydan savaşına döndü: Taksiciye yumruk yağdırdı

Yol verme kavgası meydan savaşına döndü: Taksiciye yumruk yağdırdı

Malatya'da taksi şoförü ile motokuryenin trafikte tekmeli yumruklu kavgası başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen taksi şoförü ile motosikletin sürücüsü kurye Y.D. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Yol verme kavgası meydan savaşına döndü: Taksiciye yumruk yağdırdı - Resim : 1

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TEKME VE YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Motosikletinden inen Y.D., taksiye doğru yaklaşarak kapıyı açıp şoföre saldırdı. Yumruklara maruz kalan taksi şoförünün karşılık vermesi ile büyüyen kavgada taraflar birbirini tekme ve yumruk darbetti.

Yol verme kavgası meydan savaşına döndü: Taksiciye yumruk yağdırdı - Resim : 3

EHLİYETİNE EL KONULDU, MOTOSİKLET TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Olayın ardından taksi şoförünün şikayeti üzerine polis ekipleri Y.D.'nin ehliyetine 60 gün süre ile el koydu, motosiklet ise aynı süre ile trafikten menedildi.

Yol verme kavgası meydan savaşına döndü: Taksiciye yumruk yağdırdı - Resim : 4

Ayrıca Y.D. hakkında 'Ulaşım araçlarının engellenmesi' suçundan tahkikat başlatıldı. Kavga anları başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Malatya Trafik Kavga
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