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Halk TV Türkiye Takip edip kurşun yağdırdı! Baba ile oğlundan acı haber

Takip edip kurşun yağdırdı! Baba ile oğlundan acı haber

Manisa'da motosikletle seyir halindeki baba ile oğlu, kendilerini takip eden motosikletli saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan baba ve oğul hastanede yaşamını yitirdi.

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Takip edip kurşun yağdırdı! Baba ile oğlundan acı haber

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, kendisini takip eden başka bir motosikletlinin silahlı saldırısına uğrayan sürücü Çetin Kıtıllı (43) ile arkasında oturan oğlu Ayaz Kıtıllı (17) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 civarında Şehzadeler ilçesi Ahmetbedevi Mahallesi 309. Sokak’ta yaşandı. Motosikletiyle ilerleyen Çetin Kıtıllı ve arkasında oturan oğlu Ayaz Kıtıllı’ya, arkalarından başka bir motosikletle yaklaşan kimliği bilinmeyen kişi tabancayla ateş açtı. Baba ve oğul vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

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BABA OĞUL HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki kişilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çetin Kıtıllı özel bir hastaneye, oğlu Ayaz Kıtıllı ise Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan baba ve oğul, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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Saldırının yaşandığı sokakta ayrıntılı inceleme yapan polis, şüphelinin kimliğini saptayıp yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Takip edip kurşun yağdırdı! Baba ile oğlundan acı haber - Resim : 3

Takip edip kurşun yağdırdı! Baba ile oğlundan acı haber - Resim : 4

Takip edip kurşun yağdırdı! Baba ile oğlundan acı haber - Resim : 5

Takip edip kurşun yağdırdı! Baba ile oğlundan acı haber - Resim : 6

Takip edip kurşun yağdırdı! Baba ile oğlundan acı haber - Resim : 7

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Silahlı Saldırı Manisa
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