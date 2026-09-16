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Halk TV Türkiye Sütlere yeni standart... Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu

Sütlere yeni standart... Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçme Sütleri Tebliği’nde yapılan değişiklikleri paylaştı. Buna göre sütlerde; yağ sınıfları sadeleştirildi, çeşnili sütlerin çeşni oranı en az yüzde 1 olarak belirlendi ve glikoz ile fruktoz şurubu yasaklandı.

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Sütlere yeni standart... Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile güncellediğimiz yeni standartlarımızla temel besinimiz sütte kafa karışıklığına ve yanıltıcı etiketlere son veriyoruz. Karmaşık yağ oranları bitti, 4 net sınıf (Tam Yağlı, Yağlı, Yarım Yağlı, Yağsız) belirlendi. Çeşnili sütlerde çeşni oranı en az yüzde 1 olacak şekilde düzenlendi. Çeşnili ve aromalı sütlerde Glikoz ve fruktoz şurubu eklenmesi kesin olarak yasaklandı. 'Doğal' kelimesi sadece tam yağlı ve yağlı sütlere özel hale geldi. Sağlıklı nesiller, şeffaf ve hilesiz sofralar için çalışmaya devam ediyoruz" (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İbrahim Yumaklı Bakan
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