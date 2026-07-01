Süleymancıların yurdunda şüpheli ölüm! Cinayet büro devrede

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen cemaate ait Vatan Talebe Yurdu, dün şüpheli bir ölüme sahne oldu. Yurtta gönüllü olarak temizlik işleri yaptığı belirtilen Sadık Ceylan, yurdun bahçesinde ölü bulundu. Cansız bedenin bulunmasının hemen ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADLİ TIP RAPORUNDAKİ AĞIR YARALAR

Olay yeri incelemelerinin ardından Ceylan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'a kaldırıldı. Savcılığa sunulan ön otopsi bilgilerinde Ceylan'ın beyninin sağ ön bölgesinde kanama, sağ akciğerinde yırtılma ve sönme tespit edilirken sağ el bileğinde ve sağ kalçasında ağır kırıklar saptandı.

Ortaya çıkan raporla birlikte vücudun özellikle sağ tarafının ağır hasar aldığı bir 'yüksekten düşme' vakası olarak kayda geçirdi.

DOSYA CİNAYET MASASINDA

Soruşturmanın seyrini değiştiren kritik gelişme ise Adli Tıp uzmanlarının savcılığa bildirdiği alternatif ihtimal oldu. Ölümün sadece yüksekten düşme kaynaklı olmayabileceği, Ceylan'ın bir cisme çarpmış olabileceği de tutanaklara geçti. Bu şüphe üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydaki sır perdesini aralamak için dosyaya Cinayet Büro ekiplerini dâhil etti. Ekipler, yurdu ve olayın arka planını çok yönlü olarak mercek altına aldı.

CENAZE BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Çorum'un Bayat ilçesi Lapa Köyü Orta Mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve yaşamını Sincan'da sürdüren Sadık Ceylan'ın cenaze detayları da belli oldu. Sadık Ceylan, bugün öğle namazının ardından Ankara Sincan Saraycık Köyü Fahri Alem Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Saraycık Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.