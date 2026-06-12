Antalya'da şüpheli ölüm: Apartmanın bahçesinde cansız bedeni bulundu
Antalya'da bir apartmanın bahçesinde cansız beden bulundu. Ölen kişinin boynunda ve bileklerinde kesikler olduğu görüldü.
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Antalya'da Ufuk Kılıç isimli şahıs bir aparmanın bahçesinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri şahsın boynunda ve bileklerinde kesikler tespit etti.
Antalya'da bir apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan şahsı görenler ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BOYNUNDA VE BİLEKLERİNDE KESİKLER VAR
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, üzerinden Ufuk Kılıç adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler boynunda ve bilek kısmında kesikler olduğunu tespit etti.
İNTİHAR MI ETTİ?
Ufuk Kılıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yanında kesici alet bulunan Kılıç'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi