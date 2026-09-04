Süleymancılar soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz’ın firar ettiği belirlendi. Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ŞİRKETLERE EL KOYMA KARARI

Süleymancılara yönelik soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde şüpheli işlemler tespit edilen 5 şirket hakkında el koyma kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında İrfan Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarılmıştı.

ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEN ŞÜPHELİ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ

MASAK’ın gerçekleştirdiği incelemelerde, İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Başsavcılık, gözaltı kararının ardından firar ettiği belirlenen Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

BEŞ ŞİRKETE EL KONULDU

MASAK incelemelerinde, İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden yapılan bazı işlemler şüpheli bulundu. Bunun üzerine şu şirketlere el konuldu:

Yılmaz Kimya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yılkim Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Erimer Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

MİE Girişimcilik ve Makine Anonim Şirketi

Astra Polimer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi