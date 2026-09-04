Son Dakika | Süleymancıların beş şirketine daha el konuldu!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Süleymancılar soruşturmasında, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında da 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Süleymancılar soruşturmasında, MASAK’ın şüpheli işlemler tespit ettiği 5 şirkete el konuldu. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemelerinde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden gerçekleştirilen bazı işlemler şüpheli bulundu.
5 ŞİRKETE EL KOYMA KARARI
MASAK’ın tespitlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şu 5 şirket hakkında el koyma kararı verdi:
Yılmaz Kimya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yılkim Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Erimer Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
MİE Girişimcilik ve Makine Anonim Şirketi
Astra Polimer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
GÖZALTI KARARI
Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık, suç örgütünün faaliyetleri ile mali yapılanmasının ortaya çıkarılması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının belirlenmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.