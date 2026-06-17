Sosyal medyada tartıştığı grupla buluştu: 22 yaşındaki genç öldürüldü

Olay, saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Selçukbey Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Fırat Berke Alkan ile arkadaşı Yusuf D., sosyal medya ve telefon üzerinden husumet yaşadıkları Görkem Ö. ile tartıştı. Karşılıklı hakaretlerin ardından taraflar, konuyu yüz yüze konuşmak için Selçukbey Caddesi'nde buluşma kararı aldı.

Alkan ve Yusuf D. buluşma noktasına geldiklerinde karşılarında kalabalık bir grup buldu. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Fırat Berke Alkan göğsünden ve sırtından, Yusuf D. ise kolundan ve belinden bıçakla yaralandı. Yaralı iki genç kanlar içinde yere yığılırken, diğer grup olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fırat Berke Alkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yusuf D.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Gökmen Ö. (19), Ahmet A. (18) ve Aşkın Bora T.'yi (18) Nilüfer ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Görkem Ö.'nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)