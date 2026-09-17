Son dakika | Yunanistan'ın karşısına konuşlandırılan Komando Tugayı hakkında MSB'den açıklama

Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırıp asker konuşlandırması ve İsrail ile anlaşma yaptıkları Aşil hava savunma sisteminin ardından, Tunceli’nin Hozat ilçesinde konuşlu 51. Komando Tugayı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ege’deki askeri yapılanması kapsamında Aydın’ın Söke ilçesine kaydırıldı.

MSB'DEN KONU HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

MSB, haftalık bilgilendirme toplantısında 51. Tugay Komutanlığı hakkında açıklama yaptı. Miçotakis'in Meis Adası ziyaretini ve burada konuşlu askeri unsurlar ile temaslarının MSB tarafından yakından takip edildiği, Türkiye kıyılarına yakın olan adanın gayriaskeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

"Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51’inci Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır."



"Yunanistan Başbakanı’nın beraberindeki heyetle Meis Adası’na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askeri unsurlarla yaptığı temaslar tarafımızca yakından takip edilmiştir."

"Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis’in gayriaskeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz."

"Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir."

ABD'NİN GKRY’YE YÖNELİK SİLAH AMBARGOSU

Tuğamiral Aktürk, ABD'nin GKRY’ye yönelik silah ambargosuna ilişkin soru üzerine, ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatılmasının, Kıbrıs Adası’ndaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adım olduğunu belirterek, şu açıklamaları yaptı:

ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatılması, Kıbrıs Adası’ndaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adımdır.

Türkiye, garantör ülke olarak, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli tedbirleri almaya KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde devam edecektir.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Mekke Savunma İttifakı hakkındaki soru üzerine Aktürk, Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ve savunma iş birliği temelinde şekillenen, savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayalı bir anlaşma olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Anlaşma, herhangi bir ülkeye karşı olmadığı gibi taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine de alternatif teşkil etmemektedir. Bu çerçevede, askeri iş birliğinin geliştirilmesi, birlikte çalışabilirliğin artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler üç ülke arasında koordinasyon içerisinde yürütülmekte; İttifakın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."