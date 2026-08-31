Son dakika | YENİ Parti Genel Merkezi'nde ilk PM toplantısı! Özgür Özel açıklama yapıyor

YENİ Parti, yurttaşların bağışlarıyla oluşturduğu 539 milyon liralık bütçeyle yeni genel merkezinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. YENİ Parti Lideri Özgür Özel; partisinin sadece 18 günde ulaştığı 600 bin üye sayısıyla iktidarın ilk yıl rekorunu geride bıraktığını duyurdu.

Siyasette yerleşik düzeni değiştireceklerini belirten Özel, parti içi iktidar kavgalarına yol açan delege sistemine son vererek il ve ilçe başkanlarının doğrudan üyelerce seçileceğini ve tüm yöneticilere en fazla 3 dönem kuralı getirildiğini açıkladı. Kendi görev süresine ilişkin en net taahhüdü de veren Özel, "Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti, iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gidecek ve görevimi devredeceğim" dedi.

GİRNE'DEKİ KAZADA BÜYÜK FACİA

YENİ Parti Lideri Özgür Özel, partisinin yeni genel merkez binasında Kurucular Kurulu, Parti Meclisi (PM) ve kapalı grup toplantılarını birleştirerek ilk PM toplantısını gerçekleştirdi. Genç PM yedek üyelerinin de katıldığı toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Özel, ilk olarak Girne'deki yolcu gemisi kazasındaki ihmallere dikkat çekti. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında; Antalya, Adana, Mersin milletvekilleri, Mersin İl Başkanı ve Silifke İlçe Başkanı'nın yer aldığı altı kişilik bir heyeti adada ve Silifke'de görevlendirdiklerini duyuran Özel, süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu'nun arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili teknik yetkililerle görüşerek partiyi bilgilendirdiğini; Büyükelçi Namık Tan'ın Kıbrıs Büyükelçisi ile, kendilerinin ise CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan ile düzenli temas kurduğunu ifade etti.

Kazadaki ihmallerin araştırılması gerektiğini belirten Özel, olayın ciddiyetini şu sözlerle aktardı:

"Adetimiz değil, cenazeler kalkmadan olayın kendine yönelik bir şey söylemeyeceğiz. Ama olay tüm yönleriyle, hani burada ortaya çıkan... Ümit ediyoruz kayıplarımıza sağlıklarıyla birlikte ulaşırız. Ama ortaya çıkan vefatlar ve vefat ihtimali hepimizi çok derinden üzdü ama çok çok daha büyük bir facianın da hemen kıyısından dönüldüğü ilk verilerden anlaşılıyor. Bu konuyla ilgili cenazeler kalktıktan sonra, meselenin tüm yönleriyle çok fazla araştırılması ve sorumlularının kanun önünde ve millet önünde mutlaka bunun hesabını vermeleri gerekiyor."

"YARGI ELİYLE YAPILAN MÜDAHALE BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Özel, partisinin tadilat sürecinden geçen yeni genel merkez binasındaki ilk mesaisine "bismillah" diyerek başladıklarını belirtti. Ana muhalefet partisine yönelik yargı müdahalesini hatırlatan Özel, halkın kısır kavgalardan ve adaletin terazisinin şaştığı eski siyasetten yorulduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bardağı taşıran son damla ise, onun değişim umutlarının, değiştirme umutlarının bir partinin siyasi geleceği düşünülerek, bir kişinin siyasi geleceği düşünülerek yargı eliyle sonlandırılmaya çalışılması, dizayn edilmeye çalışılması ve ülkenin ana muhalefet partisinin önce cumhurbaşkanı adayına, sonra onun cumhurbaşkanı adayı için yapmak istediği ön seçim gününe bile varmadan yapılan darbeden sonra, 15,5 milyon kişinin dayanışma sandıklarına koşup belirlediği cumhurbaşkanı adayına yapılan 19 Mart darbesi... Ardından çok sayıda belediye başkanımıza, meclis üyemize, bürokratımıza yapılan ve yürütülen haksız süreçler, operasyonlar ve en nihayetinde ülkenin ana muhalefet partisine, onun yönetim kadrolarına yargı eliyle yapılan müdahale bardağı taşıran son damla oldu."

Yurttaşların bu sürece büyük tepki gösterdiğini belirten Özel, 22 şehirde vatandaşla buluşarak rotayı onların belirlediğini söyledi. "Bizi buraya millet getirdi" diyen Özel, partinin adını bizzat yurttaşların kahvelerde, işçi servislerinde, tarlalarda ve fabrikalarda koyduğunu dile getirdi.

"KİRAYI 3 AY SONRA ÖDEYEBİLİRİZ DİYEREK BİNA TUTTUK"

Binalardan polis zoruyla, anayasa dışı emirlerle atıldıklarını, tek bir il ve ilçe binalarının kalmadığını hatırlatan Özel, kapalı kapılar ardında yapılan mühendisliklerle değil milletin desteğiyle yola çıktıklarını vurguladı. Genel merkez binasının kiralama sürecini şu sözlerle detaylandırdı:

"Buradan açıkça söyleyelim; bu binayı '3 ay sonra kira ödeyebiliriz' diyerek tuttuk. Yani ilk 3 aylık kirayı ondan bundan bularak ya da kendi aramızda toplayarak dahi değil, 'Kira ödeyeceksek 3 ay sonra ödeyebiliriz' diyerek tuttuk. Gelecek aydan itibaren kirası ödenmeye başlayacak."

Kuruluş kurultayında saymanın tüm harcamaları detaylıca gerçek kurucuların incelemesine açacağını belirten Özel, 152 bin bağışçının desteği ve yeni üyelerin aidatlarıyla toplam 539 milyon liralık bir bütçe oluşturduklarını açıkladı. Özel, "Dikkatinizi çekiyorum, bu tarihte görülmemiş bir teveccühtür. Bizim kasamızdaki servet para değil, milletin bizlere olan güvenidir, yarınlara olan inancıdır" sözleriyle vatandaşa teşekkür etti.

18 GÜNDE 600 BİN ÜYE

Siyasetin finansmanının şeffaf olması gerektiğinin altını çizen Özel, kanun tekliflerini sunduklarını ve ekim ayına kadar diğer partilerle görüşeceklerini belirtti. 13 Ağustos'ta başlayan online üyelik kampanyasının ulaştığı noktayı paylaşan Özel, AKP'nin üye sayıları üzerinden net bir mesaj verdi:

"Bugün 18'inci günündeyiz arkadaşlar ve 18 günde partimize üye olan vatandaşlarımızın sayısı an itibarıyla 600 bini aşmış durumdadır. Bunlardan 400 binden fazlası online üyelik, yani kişilerin kendi kendine kayıtlarını yaptırdıkları, kendilerini partilerine tanıttıkları, hangi alanlarda görev almak istediklerini belirledikleri ve üye aidatlarını belirleyip seçip ödeme taahhütlerini kredi kartıyla yapan 400 bin üyemiz var. Ayrıca 200 bin üyemiz de formlarla ve yerinde aidat ödeyerek ya da diğer aidat ödeme biçimleriyle üye oldu. Şu ana kadar ulaştığımız rakam 600 bindir. Elbette tüm siyasi partilere saygımız var ancak üye sayısıyla en çok övünen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduktan bir yıl sonra 400 bin üye kaydedebildiğini ve bugün yeni partinin 18 günde bunun bir buçuk katı olan 600 bin üyeye ulaşmış olmasının son derece önemli olduğunun altını bir kez da çizmek istiyorum."

İL VE İLÇE BAŞKANLARINI DOĞRUDAN ÜYELER SEÇECEK

Partisinin 18 günde ulaştığı 600 bin üyenin Avrupa'daki köklü sol ve sosyal demokrat partilerin toplamına denk geldiğini vurgulayan Özgür Özel, 400 bin üyenin aidatlarını doğrudan kredi kartına bağladığını belirtti. Siyasetin finansmanının doğrudan halk tarafından karşılandığını ifade eden Özel, parti içi iktidar kavgalarına yol açan delege sistemini tamamen terk ettiklerini ve genel başkandan ilçe başkanına kadar tüm yöneticileri üyelerin seçeceğini duyurdu:

"Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme modelini terk ediyoruz. Artık delegelik, Siyasi Partiler Kanunu'nun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olacak. YENİ Parti'de ilçe başkanını, il başkanını, genel başkanı doğrudan üyelerimiz seçecek. YENİ Parti her üyeye bir oy, her oya da eşit söz hakkı verecek."

72 İL VE 857 İLÇEDE ÖRGÜTLENME TAMAMLANDI

24 Temmuz'da kurulan partinin örgütlenme hızına ilişkin somut verileri paylaşan Özel, kısa sürede ulaşılan yaygınlığı açıkladı. Geriye kalan 9 ildeki sürecin bu hafta içinde tamamlanacağını belirten Özel, tabandan tavana katılımcı bir demokrasi inşa ettiklerini ifade etti:

"Partimizi 24 Temmuz'da hep birlikte kurduk, bugün itibarıyla 72 il ve 857 ilçede tam anlamıyla örgütlenmiş durumdayız. Geriye kalan 9 ille ilgili de bu hafta içinde işlemler tamamlanacak. Bu da Türkiye siyasi tarihinde görülmemiş bir hız, görülmemiş bir başarı ve görülmemiş bir orandır."

MAHALLELERDEN BAŞLAYAN MECLİS MODELİ

Eski siyasetin örgütlenme biçimini yenilediklerini belirten Özel; işçilerin, emeklilerin, çiftçilerin, iş insanlarının, sivil toplum ve akademi dünyasının politikaları doğrudan belirleyeceği Mahalle, İlçe ve İl Meclisleri modelini duyurdu. Demokrasi ve katılım vaadinin önce parti içinde hayat bulması gerektiğini vurgulayan Özel, yeni örgütlenme modelinin detaylarını paylaştı:

"Çünkü ülkeye demokrasi vadetmenin ön şartı önce onu kendi evinizde kurmanızdır. Katılım vadetmenin tek şartı önce katılımı kendi evinizde sağlamanızdır; işte bunu yapmak için gayret ediyoruz. Yeni örgütlenme modellerimiz mahallelerden başlıyor. Üye sayısı ve nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerde mahalle meclislerimiz oluşturuluyor. İstisnasız örgütlendiğimiz tüm ilçelerde ilçe meclislerimiz olacak, illerde il meclislerimiz olacak."

EN FAZLA 3 DÖNEM KURALI

Siyasetin bir kariyer veya meslek olarak görülmesine karşı çıktıklarını vurgulayan Özel, yönetici makamlarına kesin dönem sınırı getirdiklerini açıkladı. Hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını belirten Özel, parti tüzüğündeki yeni kuralı şu sözlerle ilan etti:

"YENİ Parti'de siyaset bir meslek olarak, bir kariyer olarak sürdürülmeyecek. Kimse bulunduğu koltuğa, mevkiye kök salmayacak. Tüm yönetici makamlarında en fazla üç dönem kuralı uygulanacak. Kimse 'ben olmazsam olmaz' da demeyecek, 'benden sonrası tufan' da demeyecek. Görevler, kadrolar değişecek; yeniler siyasete girecek. Görevini bırakanların tecrübesine bir başka görevde, bir başka yerde mutlaka ihtiyaç duyulacak ama değişmekten ve dinamizmden güç alan yeni bir yönetim anlayışı kurulacak."

"İLK SEÇİMDE BİRİNCİ PARTİ OLMAZSAK DERHAL İSTİFA EDECEĞİM"

Partide kadınların ve gençlerin sadece vitrinde değil, mutfakta, sahada ve karar mekanizmalarının tam merkezinde eşit şekilde yer alacağını ilan eden Özgür Özel, genel başkanlık görevine ilişkin bağlayıcı bir taahhütte bulundu. Siyasetin kapılarını yurttaşa sonuna kadar açtıklarını ve eski siyasetin yerleşik algılarını yıkacaklarını belirten Özel, kendi dönem kuralını şu sözlerle duyurdu:

"Elbette dönem kuralı Genel Başkan için de olacak. Ancak ben kendi adıma şu kuralı koyuyorum: Siyaset bir iddia işidir. Ben Genel Başkan olarak sizlerle birlikte girdiğimiz bir seçimde, şükürler olsun ki partimizi birinci parti yaptık ve görevimize şimdi YENİ Partimizde devam ediyoruz. Benim için dönem kuralı şudur: Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim. Benim için dönem kuralı budur."

"KADERİNİ MİLLETİN KADERİNE BAĞLAYAN KADROLARIZ"

Siyaseti kişisel kariyer planı olarak görmediklerini vurgulayan Özel, halkın yaşadığı sorunları çözemeyen kadroların koltuk hesabı yapamayacağını ifade etti:

"Çünkü biz, kaderini milletin kaderine bağlayan kadrolarız. Kaderini milletin kaderinden önde tutmayan kadrolarız. Biz milletin kederini ortadan kaldırmıyorsa kendi kariyerini düşünemeyecek olan kadrolarız ve bundan sonra da böyle davranmaya devam edeceğiz."

RESMİ KONGRELERDEN ÖNCE ÜYELERLE ÖN SEÇİM

Kurultay sürecine ilişkin takvimi ve işleyişi de açıklayan Özel, ilçe ve il başkanlarının belirlenmesinde tabanın iradesinin esas alınacağını açıkladı. Yasal zorunluluk gereği yapılacak resmi kongreler öncesinde doğrudan tüm üyelerin katılımıyla ön seçim sandığı kurulacağını duyuran Özel, süreci şu sözlerle anlattı:

"Hep beraber kurultaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. İlçe başkanlığı ön seçimleri... Elbette ilçe başkanlığı seçimlerinin bir resmi tarihi var. Usulüne uygun seçilmiş delegeler o resmi tarihte resmi kongreyi yapacak. Ancak o kongreden önce ön seçim yapacağız ve arzu eden, gerekli şartları sağlayan adaylar, tüm üyelerimizin katılımıyla ilçe başkanı seçilecek, il başkanı seçilecek ve genel..."

Ayrıntılar geliyor...