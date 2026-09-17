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Halk TV Türkiye Son Dakika | YENİ Parti bağış bilançosunu duyurdu: 50 günde 561,63 milyon TL

Son Dakika | YENİ Parti bağış bilançosunu duyurdu: 50 günde 561,63 milyon TL

YENİ Parti Çanakkale Milletvekili ve YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partisinin bağış kampanyasının bilançosunu duyurdu. Buna göre, YENİ Parti 50 günde toplamda 561.631.100 TL bağış aldı.

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Son Dakika | YENİ Parti bağış bilançosunu duyurdu: 50 günde 561,63 milyon TL
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YENİ Parti Çanakkale Milletvekili ve YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya platformu X üzerinden, YENİ Parti'nin dayanışma kampanyasına dair bilgi paylaştı.

Ceylan paylaşımında, "Değerli Vatandaşlarımız, Türkiye'nin değişimine inanarak çıktığımız bu yolda, milletimizin güçlü desteği büyüyerek devam ediyor" diyerek, YENİ Parti'ye 50 günde 158.202 bağışçının, parti üyeleriyle birlikte toplam 561.631.100 TL bağış ve aidat desteği sağladığını kaydetti.

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Ceylan, "Yeni bir siyaset istiyoruz diyerek Yeni Parti’yi millet kurmuş, adını millet koymuş, bütçesini de bağışlarıyla milletimiz oluşturmuştur. Bu katkı, YENİ Parti'ye ve YENİ Kadroların Türkiye'yi değiştireceğine olan inancın ifadesi, Hukukun kişiye göre uygulandığı, adaletin terazisinin şaştığı, AKP’nin kara düzenini değiştireceğimize duyulan güvenin göstergesidir. YENİ Parti, Türkiye'de değişime inanan milyonların gür sesi olmaya devam edecek. Bu büyük yürüyüşte bizimle yol yürüyen tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Birlikte başaracak, Birlikte değiştirecek. Birlikte kazanacak ve milletin iktidarını kuracağız" dedi.

Öte yandan Özgür Ceylan, YENİ Parti'nin bağış kampanyasının linkini ve diğer siyasi partilerin 2026 yılı Hazine Yardımları'nı paylaştı.

Son Dakika | YENİ Parti bağış bilançosunu duyurdu: 50 günde 561,63 milyon TL - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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