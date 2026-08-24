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YENİ Parti bağış bilançosunu duyurdu: 26 günde 477,2 milyon liralık destek

YENİ Parti, 26 günlük bağış bilançosunu duyurdu. Kampanya kapsamında 147 binden fazla vatandaşın katılımıyla toplam 477,2 milyon liralık bağış ve aidat desteği toplandı.

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YENİ Parti bağış bilançosunu duyurdu: 26 günde 477,2 milyon liralık destek

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partinin dayanışma kampanyasında 26 günde 147 bin 109 bağışçı ve yeni kayıt olan üyelerden toplam 477 milyon 203 bin 229 lira bağış ve aidat desteği sağlandığını açıkladı.

26 GÜNDE 477 MİLYON LİRALIK DESTEK

Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanyaya 147 bin 109 bağışçının ve yeni kayıt olan üyelerin destek verdiğini belirtti. Toplam bağış ve aidat desteğinin 477 milyon 203 bin 229 liraya ulaştığını ifade etti.

Ceylan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin değişimine inanarak çıktığımız bu yolda, milletimizin güçlü desteği büyüyerek devam ediyor. YENİ Parti'nin dayanışma kampanyasında 26 gün içerisinde 147.109 bağışçımız, yeni kayıt olan üyelerimizle birlikte toplam 477.203.229 TL bağış ve aidat desteği sağlamıştır. Bu katkı, Türkiye'nin yarınlarına duyulan umudun, değişime olan inancın ve ortak geleceğimize sahip çıkma iradesinin ifadesi, Türkiye'nin yarınları için Yeni Parti’ye duyulan güvenin göstergesidir. Milletimizin desteğiyle büyüyen YENİ Parti, Türkiye'de değişime inanan milyonların sesi olmaya devam edecek. Bu büyük yürüyüşe bizimle yol yürüyen tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz."

YENİ Parti 20 günlük bağış bilançosunu açıkladı: 411 milyon lirayı aştıYENİ Parti 20 günlük bağış bilançosunu açıkladı: 411 milyon lirayı aştı

(ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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