Son dakika | YENİ Parti ana muhalefet kürsüsüne çıkıyor: İlk açık grup toplantısı
YENİ Parti yarın Meclis Grup toplantısı için resmi başvurusunu yaptı. Parti, kurulmasının arından ilk açık grup toplantısını yarın saat 11.30'da yapacak.
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Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti, yarın ilk açık Meclis Grup Toplantısı'nı yapacak. Parti lideri Özgür Özel başkanlığında yapılacak toplantı için resmi başvuru Meclis Başkanlığı'na iletildi.
YENİ Parti'nin ilk açık grup toplantısı yarın saat 11.30'da büyük salonda yapılacak.
İLK KAPALI GRUP TOPLANTISINI YAPMIŞTI
YENİ Parti, Özgür Özel başkanlığında ilk kapalı grup toplantısını 28 Temmuz tarihinde yapmıştı. Yapılan bu toplantıda, partinin Meclis Başkanvekili ve TBMM Grup Yönetimi belirlenmişti.
28 Temmuz'daki kapalı grup toplantısında YENİ Parti'nin Grup Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluşmuştu:
Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Seyit Torun, Özgür Karabat
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi