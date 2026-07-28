Son dakika | Özgür Özel CHP'ye veda ettiği salona bir hafta sonra ana muhalefet lideri olarak döndü

YENİ Parti'nin kapalı grup toplantısı, saat 11:45 itibarıyla Meclis'in büyük grup toplantı salonunda başladı. CHP Genel Başkanı iken aynı kürsüden "Biz CHP'yi bırakıyoruz ama ana muhalefet partisini bırakmayacağız, yürüyelim arkadaşlar" diyerek veda eden Özgür Özel, bu kez YENİ Parti Genel Başkanı ve ana muhalefet lideri sıfatıyla aynı salona girdi. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin katıldığı toplantı öncesinde salonun içerisine YENİ Parti'nin logosu ve bayrakları asılarak hazırlıklar tamamlandı.

Grup toplantısı için Meclis'e gelen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel:



💬 "Milletin beklentilerine yönelik olarak partimizi kurduk. Kurulduğunda ana muhalefet partisi olabilen bir başka parti yok siyasi tarihimizde. Onun hem heyecanı hem sorumluluğu içerisindeyiz" pic.twitter.com/xpTLBjRO6Q — Halk TV (@halktvcomtr) July 28, 2026

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısına böyle giriş yaptı

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Grup toplantısı sona erdi. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Artık YENİ Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve YENİ Parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkanvekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle ve geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi parti meclisiyle, Yüksek Disiplin Kuruluyla ve Yönetim Kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.

"LOGOYU HALK SEÇECEK, ANA MUHALEFET OLARAK GÖREVE BAŞLIYORUZ"

Halk TV muhabiri Dilan Altürk'ün TBMM ana binasından aktardığı bilgilere göre; yoplantı öncesinde açıklamada bulunan YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, salona asılan logonun durumuna ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bülbül, logonun nihai halini halkın belirleyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"YENİ Parti'yi millet kurdu. Kurulan YENİ Parti'yi millet kurduğuna göre logoyu da halk seçecek diye düşünüyoruz. Önümüzdeki kurultayda logonun düzenlenmesini halka bırakacağız, kurultayda netleştireceğiz."

Kapalı grup toplantısındaki seçim süreçlerini ve partinin Meclis'teki konumunu aktaran Bülbül, "Grup yönetim seçimleri var, grup yönetim kurulu seçimleri var, katip üye seçimleri var, disiplin kurulu seçimleri var. Meclis'te görev alacak arkadaşların belirlenmesi var. Ana muhalefet partisi olarak YENİ Parti olarak biz göreve hemen başlıyoruz. Grup disipliniyle, grup yönetimiyle ve katip üyelerimizle birlikte Meclis'te çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

280 ESKİ MİLLETVEKİLİ VE 200 BELEDİYE BAŞKANI KATILACAK

Süreçle ilgili sayısal verileri ve katılımları açıklayan Süleyman Bülbül, önceki dönem milletvekillerinden yaklaşık 280 ismin YENİ Parti'ye imza vererek destek olduğunu belirtti. Bülbül, süreci şu sözlerle aktardı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem milletvekilleri, 280'e yakın milletvekilimiz şu anda imzaları vermeye devam ediyorlar. İçlerinde Mehmet Haberal'dan tutun birçok arkadaşımız var. Çok önemli milletvekillerimiz 'YENİ Parti ile birlikte iktidar yürüyüşüne beraber başlayacağız' diyerek destek veriyorlar. Önümüzdeki günlerde 200'ü aşan belediye başkanımız da belediye meclis üyelerimizle birlikte YENİ Parti'ye katılacak."

"TEK ADAM REJİMİNİN MUHALEFETİ BELİRLEME İSTEĞİNE KARŞI YENİ BİR UMUT"

YENİ Parti Milletvekili Bülent Tezcan ise iktidarın muhalefeti dizayn etme çabalarına dikkat çekerek partinin kuruluş amacını şu sözlerle ifade etti:

"YENİ Parti Türkiye'nin bütün ihtiyaçlarıyla, beklentileriyle, toplumun istekleriyle, gelecekle ilgili umuduyla bütünleşmiş, yeni olanı temsil eden; Türkiye'de emeklinin, işçinin, çalışanın, ücretlinin, çiftçinin, herkesin yeni partisi. Bir umut şekilleniyor Türkiye'de. Siyasetin tam da iktidar eliyle tıkanmaya çalışıldığı bir dönemde; iktidarın tek adam rejiminin sadece kendi adayını değil, muhalefet adayını ve muhalefet partilerini de belirlemek istediği, siyaseti tek merkezden yönetmek istediği bir dönemde YENİ Parti Türkiye'nin yeni bir umudu. Gençlerin yeni umudu. Kurulduğu günden bu yana toplumun gözü önünde gümbür gümbür hızla büyüyen bir parti olarak yoluna devam ediyor. Toplumsal muhalefetin bu kara düzene karşı oluşturduğu iktidar yürüyüşünü yapan bir partiyiz."

Öte yandan, 91 milletvekilinin katılımıyla Meclis'teki Genel Kurul koltuk düzeni, divan üyelikleri ve odaların dağılımına ilişkin sürecin devam ettiği belirtildi.

Kapalı grup toplantısının ardından YENİ Parti'nin, TBMM çalışmalarının yanı sıra meydanlarda ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya geleceği bildirildi.