Son dakika | Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltında!

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Hür Ağbaba'nın Malatya'da, diğer kişinin ise Diyarbakır'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Savcılık, "gözaltına alınan iki kişinin daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettiklerini" savundu.

DÜN AKŞAM ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRLİKTE FEZLEKELERİ HAZIRLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün akşam YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve YENİ Partili Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırlanmıştı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi. YENİ Parti Lideri Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilmişti.