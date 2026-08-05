Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltında!

Son dakika | Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltında!

Son dakika.. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada YENİ Partili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika | Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltında!
Son Güncelleme:

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Hür Ağbaba'nın Malatya'da, diğer kişinin ise Diyarbakır'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Savcılık, "gözaltına alınan iki kişinin daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettiklerini" savundu.

Son dakika | Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltında! - Resim : 1

DÜN AKŞAM ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRLİKTE FEZLEKELERİ HAZIRLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün akşam YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve YENİ Partili Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırlanmıştı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi. YENİ Parti Lideri Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilmişti.

Son Dakika | Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandıSon Dakika | Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
YENİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Veli Ağbaba
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro