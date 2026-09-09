Son dakika | 'Vanlı Kara Haydar'dan sonra 'Vanlı Ali Haydar' da gözaltında!

Sosyal medyada müzik eşliğinde korumalar ile yürüyen Ali Haydar Kurum gözaltına alındı. Bir düğünde polislerin yanına korumaları ile giden ve bu görüntüleri müzik eşliğinde servis edilen 'Vanlı Kara Haydar'ın ardından, bir AVM'de yine müzik eşliğinde korumaları ile gezen Vanlı 'Ali Haydar Kurum' da gözaltına alındı.

ÜMRANİYE'DE GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından yapılan çalışmalarda şahsın 1965 Van Erciş doğumlu Ali Haydar Kurum olduğu belirlendi. Kurum’un emniyet kayıtlarında çok sayıda şüpheli olay kaydının bulunduğu da tespit edildi.

Çeşitli suçlardan 11 suç kaydının olduğu tespit edilen Kurum, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlattı. Şahsın Ümraniye’de bulunduğu tespit edildi ve gözaltına alındı.

Kurum, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA!

Vanlı Kara Haydar ve Vanlı Ali Haydar'ın sosyal medyada yer alan görüntülerden sonra haklarında işlem yapılmasının ardından Bakan Gürlek'ten "Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir!" açıklaması geldi.

Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün ve benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içeriklerin adli makamlar tarafından i,inceleneceğini ifade eden Gürlek, açıklamasını şu şekilde bitirdi:

"Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır."