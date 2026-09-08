Son Dakika | 'Vanlı Kara Haydar' Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı
Son dakika haberi... Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı.
Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SORUŞTURMA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMININ ARDINDAN BAŞLADI
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlattı.
Hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, Başsavcılığın talimatıyla bugün yani 8 Eylül 2026 saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak ‘devlet kurumlarını aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
“Vanlı Kara Haydar” ismiyle tanınan kişinin gözaltına alınmasının ardından sosyal medya fenomeni olan eşi Çağla Öz, 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram
hesabını kapatmıştı.
Öz, Van'da gerçekleşen düğünde takılan yüksek miktardaki altınlarla gündeme gelmiş ve görüntüler gündem olmuştu.
Altınlarla ilgili de mali inceleme başlatılmıştı.