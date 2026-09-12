Son Dakika | Valilik duyurdu: İstanbul'daki tüm okullarda dedektör olacak

İstanbul’daki okullara dedektör yerleştirilecek, 39 ilçede mobil okul timleri görev yapacak. Okul çevrelerindeki trafik önlemleri 890 personelle uygulanacak.

İstanbul Valiliği, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda uygulanacak güvenlik önlemlerini açıkladı. İstanbul’daki bütün okullara Valilik tarafından dedektör temin edilecek. Riskli görülen durumlarda dedektörlerle arama, inceleme ve kontrol yapılacak.

İstanbul Valiliği, "İstanbul’da bulunan tüm okullarımızda ayrıca bu sene İstanbul Valiliğimiz tarafından temin edilen dedektörler olacak. Uygun görüldüğü zaman, riskli olan hususlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak." açıklaması yaptı.

Okullarda yaşanabilecek güvenlik sorunlarına hızlı müdahale edilmesi için 39 ilçede 45 Mobil Okul Timi görev yapacak. Timler, okul çevrelerinde sürekli denetim ve kontrol gerçekleştirecek.

HER GÜN 341 EKİPLE DENETİM YAPILACAK

Kent genelinde her gün 120 noktada 341 ekiple yoğunlaştırılmış güvenlik uygulaması yapılacak. Denetimlere Çocuk, Asayiş, Trafik, Önleyici Hizmetler, Narkotik, Kaçakçılık ve Toplum Destekli Polislik şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinin personeli katılacak. Planlı uygulamalar eğitim öğretim dönemi boyunca sürecek.

İl Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki 719 noktada ise 1.276 ekip, 207 MTS ve 2 bin 469 personelle okul tedbirleri uygulanacak.

Toplam 239 okula 229 "Okul Kolluk Görevlisi", 2 bin 620 okula 470 rütbeli "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" atanacak. Bin 493 okulda da giriş ve çıkış saatlerinde 578 ekip sabit olarak görev yapacak.

499 NOKTADA TRAFİK ÖNLEMİ ALINACAK

Trafik ekipleri, 14-25 Eylül tarihleri arasında 499 noktada görev yapacak. Önlemler kapsamında 262 ekip, 157 motosikletli unsur, 161 yaya personel ve 41 çekici görevlendirilecek. Trafik tedbirlerinde toplam 890 personel yer alacak.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, okul servislerine yönelik denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürecek.

Aynı tarihler arasında okul çevrelerindeki önemli kavşak ve meydanlarda 50 ekip görev yapacak. Okul önleri ve çevreleri ile giriş ve çıkış saatlerinde belirlenen 100 noktada toplam 100 personelle genel güvenlik ve asayiş önlemi alınacak.

JANDARMA BÖLGESİNDE 114 TİM GÖREVDE OLACAK

Jandarma sorumluluk bölgesindeki okullar ve çevrelerinde 114 tim ile 335 personel görev yapacak. Güvenlik, trafik ve asayiş uygulamaları okulun ilk günü ve sonraki günlerde devam edecek.

Okul servis araçlarına yönelik özel denetimler 07.30-09.30, 12.30-13.30 ve 15.00-18.00 saatlerinde yoğunlaştırılacak.

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevrelerinde de denetim yapılacak. Okullarla ilişkisi bulunmayan şüpheli kişiler ile çevredeki parklar, metruk binalar, kahvehaneler, internet kafeler, elektronik oyun salonları, içkili işletmeler, bahis bayileri ve tütün ürünleri satılan yerler kontrol edilecek.

İLK DERS ZİLİ SAAT 10.00’DA ÇALACAK

İstanbul’da yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci ve 161 bin 453 öğretmen, 14 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. İlk gün yaklaşık 19 bin okul servisinin yanı sıra çocuklarını özel araçlarıyla okula götürecek binlerce velinin trafiğe çıkması bekleniyor.

Olası trafik aksaklıklarını önlemek amacıyla resmî ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde ilk güne özel saat düzenlemesi yapılacak. Dersler 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

3 BİN 13 BAHÇE GÖREVLİSİ İŞBAŞI YAPACAK

Anaokulları dâhil İstanbul’daki bütün okullarda 3 bin 13 bahçe görevlisi çalışacak. Görevliler, öğrencilerin güvenli şekilde giriş ve çıkış yapmasına yardımcı olacak; okul bahçelerindeki güvenlik, koordinasyon ve iş birliğine katkı sağlayacak. Görevlilerin eğitimleri polisler tarafından verilecek.

İŞKUR’un Toplum Yararına Programı kapsamında görevlendirilen 8 bin 500 temizlik personeli de 14 Eylül’de işbaşı yapacak.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise okulun ilk günü 10.00-15.00 saatleri arasında kantinlerde hijyen denetimi gerçekleştirecek.