Son dakika | Ümit Boyner'in oğlu gözaltında! Yakalama kararı çıkartılmıştı

İBB soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davasında ifade vermeye gelmediği için 5 kişiye geçtiğimiz Salı günü yapılan duruşmada yakalama kararı çıkarıltılmış, yakalama kararı çıkarılanlar arasında eski Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak da yer almıştı.

EN YAKIN ZAMANDA GELECEĞİM DEMİŞTİ

Yakalama kararı sonrasında Bolak, yaptığı açıklamada, kararı avukatından öğrendiğini ve yurt dışında yaşadığı için kendisine ulaşılamadığını belirtmiş,en yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söylemişti:

"Hakkımda verilen ifade amaçlı yakalama kararını avukatlarım aracılığıyla öğrenmiş bulunuyorum.

Yargı sürecinden kaçınmam veya adli makamların çağrılarına kayıtsız kalmam söz konusu değildir. Yurt dışında yaşadığım için telefonuma ulaşılamadığını ve iletişim sürecinde bir aksaklık yaşandığını anlıyorum. Söz konusu aksaklık nedeniyle henüz ifade verememiş oldum.

Avukatlarım konuyu her aşamasında yakından takip ediyorlar. Savunma yapmak üzere ülkeye geleceğim tarih, ifade amaçlı yakalama kararından önce belirlenmiş durumdaydı. En kısa zamanda, bu tarihi de öne çekerek ifademi vermek üzere mahkemede hazır bulunacağım, bu konuda en ufak bir tereddüt dahi söz konusu değildir. Hukuki sürece ve masumiyet karinesine saygı gösterilmesini kamuoyundan rica ederim."

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