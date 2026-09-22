İBB davasında duruşmaya gelmeyen 5 kişi için yakalama kararı

İBB davasında, duruşmaya çağrılmalarına rağmen gelmedikleri belirtilen ve kendilerine ulaşılamayan 5 kişi hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

5 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Burak Doğan'ın haberine göre, mahkeme, tutuksuz yargılanan beyanda bulunacak kişilerden duruşmaya çağrılmalarına rağmen duruşmaya katılmadıkları belirtilen ve kendilerine ulaşılamayan sanıklar hakkında yakalama kararı verilmesine hükmetti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılanların isimleri şöyle:

Fatih Mehmet Bozkurt

Ahmet Hamdi Çiçek

Mithat Sinan Bolak

Kamil Timur Delibaş

Utku Cihan