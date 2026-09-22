İBB davasında duruşmaya gelmeyen 5 kişi için yakalama kararı
İBB davasında duruşmaya çağrılmalarına rağmen gelmedikleri belirtilen ve kendilerine ulaşılamayan 5 kişi hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
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İBB davasında, duruşmaya çağrılmalarına rağmen gelmedikleri belirtilen ve kendilerine ulaşılamayan 5 kişi hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
5 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI
Burak Doğan'ın haberine göre, mahkeme, tutuksuz yargılanan beyanda bulunacak kişilerden duruşmaya çağrılmalarına rağmen duruşmaya katılmadıkları belirtilen ve kendilerine ulaşılamayan sanıklar hakkında yakalama kararı verilmesine hükmetti.
Hakkında yakalama kararı çıkarılanların isimleri şöyle:
Fatih Mehmet Bozkurt
Ahmet Hamdi Çiçek
Mithat Sinan Bolak
Kamil Timur Delibaş
Utku Cihan
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi