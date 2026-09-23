İBB davasında Ümit Boyner'in oğluna yakalama kararı çıktı: İlk açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da içinde yargılandığı İBB davasında ifade vermeye gelmediği için 5 kişiye Salı günü yapılan duruşmada yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılanlar arasında eski Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak da yer aldı.

Yakalama kararının ardından Bolak, Nefes'e yaptığı açıklamada, kararı avukatından öğrendiğini ve yurt dışında yaşadığı için kendisine ulaşılamadığını ifade etti. Bolak, en yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söyledi. Bolak'ın açıklaması şu şekilde:

"Hakkımda verilen ifade amaçlı yakalama kararını avukatlarım aracılığıyla öğrenmiş bulunuyorum.



Yargı sürecinden kaçınmam veya adli makamların çağrılarına kayıtsız kalmam söz konusu değildir. Yurt dışında yaşadığım için telefonuma ulaşılamadığını ve iletişim sürecinde bir aksaklık yaşandığını anlıyorum. Söz konusu aksaklık nedeniyle henüz ifade verememiş oldum.



Avukatlarım konuyu her aşamasında yakından takip ediyorlar. Savunma yapmak üzere ülkeye geleceğim tarih, ifade amaçlı yakalama kararından önce belirlenmiş durumdaydı. En kısa zamanda, bu tarihi de öne çekerek ifademi vermek üzere mahkemede hazır bulunacağım, bu konuda en ufak bir tereddüt dahi söz konusu değildir. Hukuki sürece ve masumiyet karinesine saygı gösterilmesini kamuoyundan rica ederim."

Bolak, İBB'de Kültür A.Ş. Eski Plan ve Organizasyon Müdürü olarak görev yapmıştı.