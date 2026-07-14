Son dakika | Türkiye yangınlarla boğuşuyor: Alevler Muğla'yı esir aldı

Kavaklıdere'nin Kurucaova Mahallesi’ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (DHA)

ORMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKAR?

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle orman yangını riski önemli ölçüde yükseliyor. Uzmanlara göre orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklı ihmallerden kaynaklanırken, doğal nedenler de yangınların başlamasında etkili olabiliyor.

Türkiye'de çıkan orman yangınlarının önemli bir kısmı; söndürülmeden bırakılan sigara izmaritleri, piknik ateşi, anız yakılması, kontrolsüz şekilde yakılan bahçe atıkları, elektrik hatlarındaki arızalar ve ormanlık alanlara bırakılan cam şişeler gibi ihmaller nedeniyle meydana geliyor. Özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda küçük bir kıvılcım bile kısa sürede geniş alanlara yayılan yangınlara dönüşebiliyor.

Doğal nedenler arasında ise yıldırım düşmesi ilk sırada yer alıyor. Kurak geçen dönemlerde yıldırımın kuru bitki örtüsüne isabet etmesiyle başlayan yangınlar, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyebiliyor.