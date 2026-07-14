San dakika | Kabus bitmek bilmiyor! Antalya'da orman yangını çıktı

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Antalya'da Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nin batısında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye ekipler yönlendirildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Yangına; ilk etapta 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. (DHA)

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle orman yangını riski de yükseliyor. Uzmanlar, vatandaşların ormanlık alanlarda ateş yakmaması, sigara izmaritlerini doğaya atmaması ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek atıkları çevrede bırakmaması gerektiğini vurguluyor.

Yangın görüldüğünde ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması, alevlere bilinçsiz şekilde müdahale edilmemesi ve ekiplerin yönlendirmelerine uyulması büyük önem taşıyor. Yetkililer, alınacak basit tedbirlerin hem ormanların hem de canlıların korunmasında hayati rol oynadığına dikkat çekiyor.