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Halk TV Türkiye Son Dakika | Tur otobüsü ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Son Dakika | Tur otobüsü ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Son dakika haberi... Aydın - İzmir otoyolunda meydana gelen kazada kardeş oldukları belirtilen 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

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Aydın-İzmir otoyolunda seyir halindeki tur otobüsü ile minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2 kardeş hayatını kaybetti, yaralı 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika | Tur otobüsü ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı - Resim : 1

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TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜS UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, saat 14.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu'nun Germencik mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Didim'e giden Erkan Elalmış'ın (44) kullandığı 45 Polonya uyruklu yolcu taşıyan tur otobüsü, güvenlik şeridinden yola çıkmak isteyen Ali Şevket Yavuz yönetimindeki 48 S 4064 plakalı minibüse çarptı. Her iki araçta bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüs sürücüsü Ali Şevket Yavuz ile yanındaki kardeşi Orhan Yavuz yaşamını yitirdi, tur otobüsündeki 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza sonrası tur otobüsündeki Polonya uyruklu yolcular başka bir otobüse alınarak Didim'e götürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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