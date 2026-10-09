Kayseri'de feci kaza: 3 kişi öldü sendika yöneticisi yaralandı

Kayseri'de Ankara-Kayseri kara yolu Süksün Mahallesi yakınında iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kazada sürücülerden Necati Karakoç ile araçta bulunan Kezban Karakoç ve Nazlı Avcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer sürücü Halil Özdemir, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi.

KAZA SÜKSÜN MAHALLESİ YAKININDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Ankara-Kayseri kara yolu Süksün Mahallesi yakınında meydana geldi. Halil Özdemir idaresindeki 06 HH 847 plakalı otomobil ile Necati Karakoç yönetimindeki 06 NH 993 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza alanında güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücülerden Necati Karakoç ile araçta bulunan Kezban Karakoç ve Nazlı Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde, üç kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan diğer sürücü Halil Özdemir, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi. Yaralı sürücünün tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.