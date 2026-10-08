Kağıthane'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

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Kaza, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana geldi. 06 FN 8045 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 TAJ 72 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak dururken, otomobil bariyerlerin arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Otomobilde sıkışan 3 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

OTOYOL ULAŞIMA AÇILDI

Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan otoyolun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA