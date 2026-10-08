Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kağıthane'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Kağıthane'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde TEM Otoyolu'nda otomobilin taksiye arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Kağıthane'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
Son Güncelleme:

Kaza, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana geldi. 06 FN 8045 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 TAJ 72 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak dururken, otomobil bariyerlerin arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Otomobilde sıkışan 3 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Derin Mermerci'nin yalısına vapur girdi! "Rıhtımımı yok ettiler"Derin Mermerci'nin yalısına vapur girdi! "Rıhtımımı yok ettiler"

OTOYOL ULAŞIMA AÇILDI

Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan otoyolun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Kağıthane
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro