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Halk TV Türkiye Son Dakika| TİP milletvekili Sera Kadıgil hakkında re’sen soruşturma başlatıldı

Son Dakika| TİP milletvekili Sera Kadıgil hakkında re’sen soruşturma başlatıldı

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı.

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Son Dakika| TİP milletvekili Sera Kadıgil hakkında re’sen soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı.


Başsavcılık, soruşturmanın 31 Temmuz 2026’da TİP tarafından İzmir’de düzenlenen mitingde Kadıgil’in yaptığı konuşmada, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeler nedeniyle başlatıldığını bildirdi.

Son Dakika| TİP milletvekili Sera Kadıgil hakkında re’sen soruşturma başlatıldı - Resim : 1
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"31/07/2026 tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından düzenlenen ve İzmir ilinde gerçekleşen miting sırasında Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera KADIGİL'in yapmış olduğu konuşma içeriğinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik ifadeleri nedeniyle TCK 299 ve 310/2. Maddelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret ve Tehdit suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır."

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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