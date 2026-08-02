YENİ Partili Çakırözer'den Silivri ziyareti: Yanardağ ve Çağatay'ın mesajlarını paylaştı

YENİ Parti Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteciler Merdan Yanardağ ve Ali Çağatay’ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından tutuklu gazetecilerin mesajlarını kamuoyuyla paylaşan Çakırözer, basın ve ifade özgürlüğünün demokratik hukuk düzeninin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

‘’AKP ARTIK İKTİDARA KARŞI DEMOKRATİK VE SİYASAL MÜCADELEYİ SUÇ SAYIYOR’’



TELE 1 eski Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Çakırözer aracılığıyla ilettiği mesajın da şu ifadeleri kullandı:

“Tamamen soyut, delili, belgesi olmayan bir casusluk davası yalanıyla 9 aydır Silivri’de tutsak tutuluyorum. Bunun iki amacı var: Biri iktidarı eleştiren bir yayın organını susturmak. İkincisi de Ekrem İmamoğlu’nun bacağına bir pranga daha vurmak. Hem bu casusluk davası hem de belediye başkanlarına yönelik yürütülen operasyonlar şunu gösteriyor: AKP artık iktidara karşı demokratik ve siyasal mücadeleyi suç sayıyor. Böyle şey olmaz! Gün gelecek tüm yapılan hukuksuzlukların hesabı sorulacaktır.”

‘’ŞİMDİ ‘ADLİ TATİL VAR’ DENEREK İDDİANAMEMİN GECİKTİRİLMEMESİ GEREKİR’’

Sputnik Radyo programcısı Ali Çağatay da Çakıröz aracılığıyla paylaştığı mesajın da tutukluluk sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“35 yıllık gazeteciyim. Radikal’in kuruluşunda ve daha bir çok gazete ve yayın organında görev yaptım. İlk defa bir gözaltı ve tutuklama yaşıyorum. Bir tweet attım diye bir buçuk aydır cezaevindeyim. Şimdi ‘adli tatil var’ denerek iddianamemin geciktirilmemesi gerekir. Bir an önce iddianamem yazılsın ki hâkim karşısında kendimi savunayım. Yazdığım tweette de İBB davasında ismi geçen İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’nın kaçırılma ve işkence görme hadisesinde polislerin tutumuna ilişkin olumsuz ve olumlu yorumumu aktardım. Sırf bu nedenle özgürlüğümden alıkondum. Bir an önce hakim karşısına çıkarak özgürlüğüme kavuşmak istiyorum.”

ÇAKIRÖZER’DEN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Utku Çakırözer, Merdan Yanardağ’ın 280 gündür cezaevinde bulunduğunu, Ali Çağatay’ın ise sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklu olduğunu belirtti. Gazetecilerin haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturmalara maruz kaldığını savunan Çakırözer, YENİ Parti’nin öncelikleri arasında demokrasi ve hukuk güvencesinin yer aldığına dikkat çekti.

‘’BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SAĞLANDIĞI BİR TÜRKİYE’Yİ KURACAĞIZ’’

Çakırözer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Merdan Yanardağ uydurma casusluk davasında tam 280 gündür cezaevinde. 35 yıldır ülkenin önemli birçok medya kurumunda gazetecilik yapan Ali Çağatay, sadece bir paylaşımı nedeniyle özgürlüğünden mahrum. Haberi, sosyal medya paylaşımı nedeniyle gazeteciler hakkında soruşturmalar açılıyor, gazeteciler ifadeye çağrılıyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor! YENİ Partimizin önceliklerinin başında demokrasi ve hukuk güvencesi geliyor. Demokrasi, bilgiye özgür ve güvenilir erişim olmadan yaşayamaz. YENİ Parti olarak yeni medya düzeninin yurttaş haklarını güçlendirecek biçimde yönetilmesini savunuyoruz. Bilgiye erişim hakkı, aktif yurttaşlığın ve demokratik denetimin temelidir diyoruz. Bunun da güvencesi basın ve ifade özgürlüğüdür. Gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabildiği, halkın haber alma hakkının korunduğu ve basın özgürlüğünün sağlandığı bir Türkiye’yi kuracağız! Bunu da milletimizin açtığı yolda, milletimizle birlikte yapacağız!”