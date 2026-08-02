İmralı Heyeti 3 saat Öcalan ile görüştü

DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Öcalan ile gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndüğü belirtildi. Heyetin, görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacağı aktarıldı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin temaslar sürerken, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa öncesinde gerçekleşen ziyaret, süreç kapsamında yürütülen temasların son halkası olarak değerlendirildi.

GÖRÜŞME YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

DEM Parti heyeti ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol İmralı Adası'ndan ayrıldı.

Heyetin görüşmeye ilişkin değerlendirmesini yarın kamuoyuyla paylaşacağı bildirildi.

GÖZLER ÇERÇEVE YASADA

İktidar kanadından daha önce yapılan açıklamalarda, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa taslağının da yarın kamuoyuna duyurulmasının beklendiği ifade edilmişti.