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Halk TV Türkiye Son Dakika | Tera Yatırım yönetim kurulu üyesi 2 kişi gözaltına alındı

Son Dakika | Tera Yatırım yönetim kurulu üyesi 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika... Fon soruşturmasında, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı.

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Son Dakika | Tera Yatırım yönetim kurulu üyesi 2 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Şüphelilere yönelik işlemlerin devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınmıştı.

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NİHAT KIRMIZI DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı. Kırmızı'nın soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 51 YURT DIŞI YASAĞI KARARI VERİLDİ

Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta dört şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da yer alıyor. Aynı soruşturmada 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Soruşturma Sermaye Piyasası Kurulu
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