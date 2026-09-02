Son Dakika | Silivri açıklarındaki iki gemi çarpıştı! 10 denizci kayıp

Silivri açıklarında Türk bayraklı ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemiler çarpıştı. Kaza, 2 Eylül Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında, Silivri’nin 18 mil güneyinde meydana geldi.

ALSU’nun Kocaeli’den Aliağa’ya, TUĞBERK İMAMOĞLU’nun ise İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye gittiği belirtildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Valiliği, ihbarın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru ve helikopter gönderildiğini açıkladı.

Ekiplerin ilk incelemesinde ALSU’da gözle görülür bir hasara rastlanmadı. Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemi ve gemide bulunan 10 personelle iletişim kurulamadı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği şu açıklamayı yaptı:

"02.09.2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpışmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiştir.

Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak TUĞBERG İMAMOĞLU İsimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir"