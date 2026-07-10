Son dakika | Papara'nın eski sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı! Dün tahliye edilmişti

Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmed Faruk Karslı, dün yasa dışı bahis ve kara para aklama gerekçesi ile yürütülen soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2025'ten bu yana devam eden tutukluluğun ardından tahliye edilmişti.

SAVCILIĞIN İTİRAZI KABUL EDİLDİ: YENİDEN TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Ahmed Faruk Karslı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 30 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın aktardığı bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün verilen tahliye kararına itiraz etti. Papara'nın eski sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında yapılan itiraz, mahkemece kabul edildi. Mahkeme Karslı hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik kararın ardından yakalandı.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Papara'nın eski sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın yeniden gözaltına alındığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şu ifadeler ile duyuruldu:

İstanbul 2.Asliye Ceza mahkemesince görülmekte olan bir davada sanık Ahmet Faruk Karslı’nın 07.07.2026 tarihli celsede tahliyesine karar verilmiş ise de Cumhuriyet Başsavcılığımızca tahliye kararına yapılan itiraz neticesinde sanık hakkında 11. Ağır ceza mahkemesince yakalama kararı düzenlenmiş olup sanık 10.07.2026 tarihinde yakalanmıştır.