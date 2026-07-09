Papara'nın eski sahibi de tahliye oldu
Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmed Faruk Karslı da tahliye edildi. Karslı'nın tahliye haberi Payfix ve Flash Haber'in eski sahibi Erkan Kork'un tahliyesinin ardından geldi.
Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmed Faruk Karslı, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2025'ten bu yana süren tutukluluğun ardından tahliye edildi.
MAYIS AYINDA TUTUKLANMIŞTI
Ahmed Faruk Karslı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 30 Mayıs'ta tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında Papara'nın yasa dışı bahisle bağlantılı mali işlemlerde kullanıldığı iddiasıyla şirket hakkında inceleme başlatılmış, kullanıcı hesaplarına yönelik denetim süreci uygulanmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etmiş, karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
EMLAK KATILIM TMSF'DEN SATIN ALDI
Soruşturmanın ardından Papara'nın bağlı bulunduğu PPR Holding A.Ş.'nin iştirakleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satış sürecine alınmıştı. Şirketin hisselerinin tamamı daha sonra Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından devralınmıştı.
Karslı'nın tahliyesi, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında daha önce tahliye edilen Payfix ve Flash Haber'in eski sahibi Erkan Kork'un ardından geldi.