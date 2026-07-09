Halk TV Türkiye Papara'nın eski sahibi de tahliye oldu

Papara'nın eski sahibi de tahliye oldu Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmed Faruk Karslı da tahliye edildi. Karslı'nın tahliye haberi Payfix ve Flash Haber'in eski sahibi Erkan Kork'un tahliyesinin ardından geldi.