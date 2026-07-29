Son Dakika | Özgür Çelik'ten Üsküdar Belediyesi önünde Sinem Dedetaş açıklaması

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmasının ardından Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu.

Belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Çelik, operasyonun siyasi saiklerle gerçekleştirildiğini savunarak, Üsküdar halkının iradesine sahip çıkacaklarını söyledi.

Çelik, "Üsküdar Belediyesi'nin önündeyiz. Günün ilk saatlerinden itibaren Üsküdar halkının iradesine sahip çıkmak için, Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'a sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için burada bekleyen herkese yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Operasyonu eleştiren Çelik, "2024 seçimlerinde Üsküdar'ı kaybetmeyi içine sindiremeyenler bugün güzel Türkiye'mize yine bir şafak operasyonu yaşattılar" ifadelerini kullandı.

Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınırken evinden çıkış görüntülerinin medyaya servis edildiğini belirten Çelik, bunun hak ihlali olduğunu savundu.

"SİNEM BAŞKAN VATAN EMNİYET'İN BODRUM KATINDA DİMDİK AYAKTADIR"

Çelik, Dedetaş ile birlikte belediye başkan yardımcısı ve özel kalem müdürünün Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğunu belirterek, "Seçilmiş belediye başkanlarını Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında kötü koşullarda tutarak psikolojik işkence gerçekleştiriyorlar. Modern çağın bir psikolojik işkence aracı olarak Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katı bu ülkenin tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır. Sinem Başkan Vatan Emniyet'in bodrum katında dimdik ayaktadır" diye konuştu.

Dedetaş'ın geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürüttüğü görevleri hatırlatan Çelik, Şehir Hatları ve Haliç Tersanesi'ndeki çalışmalarıyla önemli hizmetlere imza attığını, ardından Üsküdar'da halkın oylarıyla belediye başkanı seçildiğini söyledi.

Üsküdar Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamalarını da sıralayan Çelik, "Üsküdar'a bir kadın eli değdi ve Üsküdar'da her şey çok güzel olmaya başladı. Sinem Başkan, Kent Lokantaları açtı, kreşler açtı, kadın yaşam alanları oluşturdu, emeklilere ve öğrencilere destek sağladı, kentsel dönüşüm konusunda önemli adımlar attı" dedi.

"YARGI ELİYLE SİYASETİ DİZAYN ETMEK İSTİYORLAR"

Operasyonların amacının siyasi olduğunu vurgulayan Çelik, iktidarın üç hedefi bulunduğunu savundu. Çelik, "Türkiye'nin gerçek gündeminin üzerini örtmek, toplumu korkutmak ve yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Çelik, "Buna Üsküdar izin vermez, buna İstanbul izin vermez, buna Türkiye izin vermez" dedi.

YÜRÜYÜŞE ÇAĞRI

Açıklamasının sonunda Dedetaş'ın görevine dönmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Belediye Başkanımızı geri istiyoruz. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş derhal serbest kalmalıdır. Bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. Sinem Dedetaş görevinin başına dönmelidir" ifadelerini kullandı.

Çelik, yarın saat 19.00'da Üsküdar Belediyesi önünde diğer siyasi partilerin de katılımıyla bir yürüyüş düzenleneceğini duyurdu.