Ekrem İmamoğlu'ndan Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına ilk tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi’ne yönelik başlatılan operasyona tepki gösterdi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasının ardından açıklamada bulunan İmamoğlu, "Milletin iradesine göz koyan zihniyet; sandıktan ümidini kesmiş, yargı eliyle tutunmaya çalışmaktadır" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada, İstanbul genelinde 11 farklı adrese baskın düzenlendi.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı şüphelilerin beyanları doğrultusunda başlatıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı C.Ü., Özel Kalem Müdürü A.K., mimar B.Ç., iş takipçisi A.A. ve müteahhit B.O.T. olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

"MİLLETİN İRADESİNE GÖZ KOYAN ZİHNİYET"

Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan operasyonun ardından açıklama geldi.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şafak vakti hukuksuz operasyonlarla milletin iradesine göz koyan zihniyet; sandıktan ümidini kesmiş, yargı eliyle tutunmaya çalışmaktadır.

Ama merak etmeyin, 86 milyon yurttaşımız da sizi göndermek için gün saymaktadır.”