Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ekrem İmamoğlu'ndan Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına ilk tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına ilk tepki

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasının ardından açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Milletin iradesine göz koyan zihniyet; sandıktan ümidini kesmiş, yargı eliyle tutunmaya çalışmaktadır" dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ekrem İmamoğlu'ndan Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına ilk tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi’ne yönelik başlatılan operasyona tepki gösterdi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasının ardından açıklamada bulunan İmamoğlu, "Milletin iradesine göz koyan zihniyet; sandıktan ümidini kesmiş, yargı eliyle tutunmaya çalışmaktadır" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada, İstanbul genelinde 11 farklı adrese baskın düzenlendi.

Son Dakika | Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındıSon Dakika | Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı şüphelilerin beyanları doğrultusunda başlatıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı C.Ü., Özel Kalem Müdürü A.K., mimar B.Ç., iş takipçisi A.A. ve müteahhit B.O.T. olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Üsküdar operasyonunu başlatan itirafçı 300 bin doları çikolata kutusuna sığdırdıÜsküdar operasyonunu başlatan itirafçı 300 bin doları çikolata kutusuna sığdırdı

"MİLLETİN İRADESİNE GÖZ KOYAN ZİHNİYET"

Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan operasyonun ardından açıklama geldi.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şafak vakti hukuksuz operasyonlarla milletin iradesine göz koyan zihniyet; sandıktan ümidini kesmiş, yargı eliyle tutunmaya çalışmaktadır.

Ama merak etmeyin, 86 milyon yurttaşımız da sizi göndermek için gün saymaktadır.”

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu Üsküdar Operasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro