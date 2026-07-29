Üsküdar operasyonunu başlatan itirafçı 300 bin doları çikolata kutusuna sığdırdı

Üsküdar Belediyesi'ne bu sabah düzenlenen ve Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da gözaltına alındığı operasyonun, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir müteahhidin ifadesi ile de başladığı öğrenildi. Müteahhidin, ifadesinde bahsettiği olayların zamanını hatırlamaması ve 300 bin doları bir çikolata kutusuna benzer bir büyüklükteki kutuya sığdırabildiğini söylemesi dikkat çekti.

Müteahhit, Kirazlıtepe’deki bir inşaata iskân ruhsatı alınması karşılığında 25-30 milyon lira talep edildiğini öne sürdü. Bu tutarın karşılığı olan 700-800 bin doların iki parça hâlinde teslim edildiğini iddia etti.

İfadesine göre paranın ilk bölümü, Üsküdar Belediyesi otoparkında çikolata kutusuna benzeyen karton bir kutu içinde verildi. Kalan bölüm ise Kısıklı’da bir okulun yakınındaki otoparkta spor çantayla teslim edildi.

RAKAMIM KAĞIDA YAZILDIĞI ÖNE SÜRDÜ

Etkin pişmanlıktan yararlanan müteahhit, iskân ruhsatı başvurusu sırasında Ulaş Meydan tarafından Nazım Akkoyunlu ile görüşmeye yönlendirildiğini söyledi.

Müteahhit ifadesinde, “Nazım AKKOYUNLU bir kağıda sadece iskan ruhsatı için talep edilecek rakamı yazdı ve bana seni arayacaklar diye söyledi. Kağıtta yanlış hatırlamıyorsam 25 Milyon yada 30 Milyon TL miktar yazmaktaydı.” dedi.

Ardından inşaat firmasının temsilcileriyle Nakkaştepe’de bulunan kebapçıda buluştuğunu anlatan müteahhit, kâğıtta yazan tutarı burada ilettiğini belirtti. Firma yetkililerinin teklifi kabul ettiğini ve paranın dolar olarak hazırlandığını ileri sürdü.

300 BİN DOLARI ÇİKOLATA KUTUSUNA SIĞIRDI

Paranın iki ayrı noktada elden verildiğini anlatan müteahhit, ilk teslimatla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 300 küsür bin doları tam tarihini hatırlamadığım bir tarihte Üsküdar Belediyesinin otoparkında çikolota kutusuna benzer, karton kutunun içerisinde teslim etti.”

Müteahhit, kalan paranın ise Kısıklı’dan Ümraniye yönüne giderken Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İlkokulu’nun yanındaki otoparkta spor çantayla verildiğini iddia etti.

Teslim aldığı 700-800 bin doların 50-100 bin dolarını kendisine ayırdığını belirten müteahhit, kalan tutarı belediyede teslim ettiğini söyledi.