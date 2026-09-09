Son dakika | Özgür Çelik hakkında soruşturma açıldı

Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçimlerinin hemen ardından parti kurmaylarıyla kameraların karşısına geçen YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, hem İstanbul hem de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eş zamanlı çifte soruşturma açıldı. Çelik, her iki adliyenin dosyasında da "şüpheli" sıfatıyla kayıtlara geçirildi.

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI RE'SEN DEVREDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim sürecindeki iddialar üzerinden re'sen soruşturma başlattı. Çelik'in şüpheli olarak yer aldığı dosyanın dayanağını ise CHP'den ayrılarak AKP saflarına geçen belediye meclis üyesi Ayhan Aydın'ın beyanları oluşturdu. Aydın, seçim öncesinde 'Özgür Çelik'in ricasıyla defalarca telefonla arandığını ve baskı altına alınmak istendiğini' öne sürdü. Adli takvimi belirlenen Özgür Çelik, çifte soruşturma kapsamında ilk savunmasını vermek üzere yarın İstanbul Adliyesi'nde savcılık makamına çıkacak.

AĞUSTOS AYINDAKİ ŞİKAYETLER SEÇİMİN ARDINDAN DOSYAYA DÖNÜŞTÜ

Çelik hakkındaki diğer adli süreç ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Üç belediye meclis üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikayet başvuruları, Üsküdar seçimlerinin tamamlanmasının hemen ardından işleme konuldu. Dosya kapsamında YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü de hedef yapılarak; iki isme birden "tehdit", "şantaj" ve "hakaret" suçlamaları yöneltildi.

Seçim akşamı partililerle birlikte kamuoyunun önüne çıkan Özgür Çelik, karşı karşıya kaldığı baskıyı dile getirmişti. Çelik, bir cumhuriyet savcısının kendisini doğrudan makamında "tutuklamakla tehdit ettiğini" ifade etti. Çelik'in bu çıkışının hemen ardından Adalet Bakanlığı kaynakları iddiaları yalanlayan bir açıklama yayımladı. Çifte soruşturmanın merkezindeki Özgür Çelik, yarın Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılığa ifade verecek.