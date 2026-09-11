Son dakika | Özel'in halk buluşmasında rota Kars: Esnaf ziyareti yine yürüyüşe döndü
Son dakika haberi... YENİ Parti lideri Özel halk buluşmalarında bugün Kars'ta. Sabah hayvan pazarında güne başlayan Özel'in esnaf ziyareti yine yürüyüşe döndü.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars’ta büyükbaş hayvan pazarını ziyaret etmesinin ardından Faik Bey Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Davul ve zurnalarla karşılanan Özel, kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar ile fotoğraf çekildi. Bir şarküteri dükkanını ziyaret eden Özel, esnafa durumlar nasıl diye sorunca esnafın ekonomi hakkındaki yakınmaları dikkat çekti. Eskiden kaşarların paketlerinin en az 3 kilo olduğunu söyleyen esnaf artık halkın 250 gram aldığını söyledi. Esnaf bu durumu 'Ülkemizin özeti bu' diye açıkladı.
"DELEGE BİR TEFERRUATTIR, ASLOLAN TÜM ÜYELERDİR"
Delege sistemini "yasal bir teferruat" olarak niteleyen Özel, partiye üye olan her yurttaşın il başkanlığı seçiminde doğrudan oy kullanacağını belirterek tüm Karslıları YENİ Parti'ye davet etti.
"KÜRDÜNE, TÜRKÜNE, AZERBAYCAN TÜRKLERİNE KAPILAR SONUNA KADAR AÇIK"
Kars'ın çok kimlikli ve demokratik yapısına dikkat çekerek konuşmasına başlayan Özel, partinin kapılarının ayrımsız herkese açık olduğunu vurguladı:
"Yeni Parti Kars'ta güçlenmektedir. Bütün Karslılara, Kars'ın bütün demokratlarına, Kürdüne de Türk'üne de Azerbaycan Türklerine de burada bulunan tüm vatandaşlarımıza da sonuna kadar kapılar, gönüller açıktır. Yeni Parti artık birilerinin yönettiği, birilerinin karar verdiği ya da tartışmaların olduğu geçmişteki durumlar geride kalmıştır. Yeni Parti gönlünü, kapısını açmıştır."
"HER KAYDOLAN İL BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE DOĞRUDAN OY KULLANACAK"
Siyasi partilerdeki geleneksel karar mekanizmalarını değiştireceklerini belirten Özel, tabanın doğrudan söz sahibi olacağı yeni modeli şu sözlerle açıkladı:
"Her kaydolan, il başkanlığı seçiminde doğrudan oy kullanacaktır. Delege sistemi, Siyasi Partiler Kanunu için lazım olan bir teferruat; asıl olan, karar verici Yeni Parti'nin tüm üyeleridir!"
"YENİ BİR İKTİDARA, YENİ UMUTLARA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUM"
Konuşmasının sonunda Kars halkına üyelik ve birlikte mücadele çağrısı yapan Özel, iktidar yürüyüşünü şu ifadelerle noktaladı:
"Hepinizi Yeni Parti'ye üye olmaya, Yeni Parti'de siyaset yapmaya, hep birlikte yeni bir Türkiye'ye, yeni bir iktidara ve yeni umutlara ortak olmaya davet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum, her birinizin karşısında saygıyla eğiliyorum. Hep birlikte yürüyecek miyiz? Hep birlikte olacak mıyız? O zaman yolunuz açıktır, yolumuz açık olsun; yürüyelim arkadaşlar, yürüyelim arkadaşlar!"
ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A SERT YANIT: HASTALIK ATLATILIR, KRİZ ATLATILIR SEÇİM ATLATILMAZ
Kars'ta toplanan kalabalığa seslenen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneysu'da yaptığı konuşmadaki "seçimi atlatacağız" ifadelerine doğrudan tepki gösterdi. Emeklinin 23 bin lirayla açlığı atlatamadığını, besicinin krizden çıkamadığını vurgulayan Özel, "Seçim bir zorluk, korkulacak bir şey değildir. Sandık atlatılmaz; millet sandıkta iktidarı değiştirecek" sözleriyle erken seçim çağrısını yineledi.
"ERDOĞAN'A SESLENİYORUM: SEÇİM KORKULACAK BİR ŞEY DEĞİLDİR"
Erdoğan'ın Rize Güneysu'da otobüs üzerinden hemşehrilerine yaptığı açıklamayı hatırlatan Özel, iktidarın sandığa bakışını şu sözlerle eleştirdi:
"Biz bugünden seçime hazırız, dünden razıyız. Uzun süredir milletin sandık talebini dile getiriyoruz. Sayın Erdoğan uzun süredir duymuyordu ama dün memleketi Güneysu'da otobüsün içinden yaptığı hemşehrilerine konuşmada şunu söyledi: 'Yavaş yavaş yaklaşan seçimi inşallah hep birlikte atlatacağız' dedi. Buradan kendisine sesleniyorum: Sayın Erdoğan, bir kere hastalık atlatılır, zorluklar atlatılır, krizler atlatılır; milletin umudu olan seçim atlatılmaz! Seçim zorluk değildir, seçim korkulacak bir şey değildir. Atlatılıp beş yıl daha keyif sürülecek yer değildir."
"EMEKLİ AÇLIĞI ATLATAMIYOR Kİ SEN SEÇİMİ ATLATASIN"
Ekonomik krizin faturasını ödeyen yurttaşların durumuna dikkat çeken Özel, hükümetin geçim sıkıntısını çözemediğini somut örneklerle ortaya koydu:
"Çünkü millet, yeniden sen iktidarda olduğunda, şartlar böyle olduğunda; emekli 23 bin lirayla açlığı atlatamıyor ki sen seçimi atlatasın! Bugün Kars'taki hayvan üreticileri, besiciler bu krizin içinde faiz faiz üstüne binerken bu krizi atlatamıyorlar ki sen seçimi atlatıp devam edesin!"
"YENİ PARTİ ARTIK İKTİDARA YÜRÜYEN BİR İKTİDAR PARTİSİDİR"
Partinin artık sadece muhalefet eden bir çizgide durmadığını, iktidar iddiasını somutlaştırdığını belirten Özel, tüm meslek gruplarına ve Kars halkına birlik mesajı verdi:
"Arıcısından sütçüsüne, peynir üreticisinden bal üreticisine, emeklisinden emekçisine, esnafına, memuruna söylüyorum: Çok çalışacağız, birlikte olacağız, birlikte sandıklarda buluşacağız. Bu iktidarı değiştireceğiz. Bu seçimi atlatamayacak! Millet bu seçimde iktidarı değiştirecek Allah'ın izniyle. Hepinize müjdeler olsun ki; artık biz eksiği gören, eksiği söyleyen, eleştiri yapan bir muhalefet partisi değil; Yeni Parti adıyla, cismiyle, kadrolarıyla, programıyla iktidara yürüyen bir iktidar partisidir!"
"KARSLILARA SELAM OLSUN: YENİ PARTİ DOĞU ANADOLU'NUN YENİ PARTİSİDİR"
Kars'ın çok kültürlü ve kardeşçe yaşam iradesine vurgu yapan Özel, konuşmasını kentin her kesimini selamlayarak tamamladı:
"Kars'ta kardeşçe yaşayan tüm Karslı hemşehrilerime bir kez daha selam olsun! Bu şehri seviyoruz, bu şehrin tüm kararlarına saygı duyuyoruz. Hangi partiyi desteklerse desteklesin, bu şehirdeki herkesin kardeşlik içinde yaşamasını seçtiği, başımızın gözümüzün üstünedir. Şuradan müjdeleyelim ki; Yeni Parti Türkiye'nin yeni partisidir. Edirne'nin, Trakya'nın, Akdeniz'in, Batı Anadolu'nun, İç Anadolu'nun, Karadeniz'in, Güneydoğu Anadolu'nun yeni partisidir. Müjdeler olsun; Yeni Parti Doğu Anadolu'nun, Kars'ın yeni partisidir, yeni umududur!"
"BEYANNAME ANKARA'DA OTEL ODALARINDA DEĞİL ANADOLU'DA MİLLETLE YAZILIYOR"
Mayıs ayındaki gelişmelerin ardından Anadolu yollarına düştüklerini belirten Özel, YENİ Parti'nin kuruluş iradesinin doğrudan halktan geldiğini ifade etti:
"Mayıs ayında yapılan büyük kötülükten sonra, büyük haksızlıktan sonra yollara düştük. Yollarda millete, size sorduk 'Ne yapalım?' diye. Önce 'direnin' dediniz, direndik; 'mücadele' dediniz, mücadele ettik. Sonra 'Bir yol bulamıyorsanız yeni bir yol açın' dediniz; yeni bir yol açtık, yeni yolun adını siz 'Yeni Parti' koydunuz. Bütçesini kısıtlı bütçelerinizle cebinizden arttırıp partiye yatırdınız. Yeni Parti'yi kurulduğu gün ana muhalefet partisi ve yarının iktidar partisi olarak kurdunuz."
KARS VE ARDAHAN'DA ÜRETİCİNİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Ardahan'ın ardından Kars'ta hem sabah erken saatte hayvan pazarını ziyaret ettiğini hem de sektör temsilcileriyle kapsamlı bir toplantı yaptıklarını kaydeden Özel, sorunları yerinde dinlediklerini aktardı:
"Ayaküstü dinlemekle yetinmedik. Hem konuyu bilenleri, üreticileri, arıcıları, hayvancılıkla uğraşanları, sütçülükle uğraşanları; hem veterinerleri, ziraat mühendislerini, onların oda başkanlarını, yöneticilerini ve sizleri bir salonda dinledik. Onlara sorunları bildiğimizi, çözüm önerilerimizi anlattık."
"ÇİFTÇİNİN VE BESİCİNİN KREDİ FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ"
Kars'ın kalkınması için süt ve süt ürünlerinde markalaşma tesisleri kuracaklarını ve kenti Kafkaslar'a açılan bir lojistik merkez haline getireceklerini vurgulayan Özel, üreticiye yönelik ekonomik destek paketini şu sözlerle duyurdu:
"Zor durumdaki çiftçinin, hayvancının, arıcının kredisinin faizlerini sileceğimizi, ana parayı taksitlere böleceğimizi; çiftçimize, hayvancılıkla, besicilikle, sütçülükle uğraşanlara 'ikinci bahar kredilerini' konuştuk, anlattık. Yeni Parti kadrolarıyla, programıyla artık iktidara hazırdır."
"MUHALEFETTE 30 YIL OTURACAĞIMA İKTİDAR İÇİN YOLLARA DÜŞERİM"
Kars'ta düzenlenen halk buluşmasında konuşan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinin ardından muhalefete yönelik yargı operasyonlarını sert sözlerle eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 36 belediye başkanına yönelik operasyonları "yargı eliyle darbe girişimi" olarak nitelendiren Özel, kendisine yönelik "Ankara'da otur" telkinlerine "Muhalefette 30 yıl oturacağıma iktidar için yollara düşerim" yanıtını verdiğini açıkladı.
"YARGI ELİYLE BİR DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR"
Kars'taki coşkulu kalabalığa seslenen Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde elde edilen tarihi başarıyı hatırlatarak iktidarın normal mücadele yürütemediğini belirtti. İktidarın yargıyı devreye soktuğunu vurgulayan Özel, süreci şu sözlerle anlattı:
"47 yıl sonra partisini birinci parti yapan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden beri 24 yıl sonra, 23 yıl sonra ilk kez yenen ve 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarı elde eden kadrolarımızı, partinin genel başkanı beni, Parti Meclisimizi Adalet ve Kalkınma Partisi bizlerle normal mücadeleyi yürütemediği için yargı eliyle bir darbe girişiminde bulundu."
"İMAMOĞLU VE 36 BELEDİYE BAŞKANIMIZI ÖZGÜRLÜKLERİNDEN ETTİLER"
Seçilmiş yerel yöneticilere yönelik operasyonların partinin yürüyüşünü durdurma amacı taşıdığını belirten Özel, hiçbir baskıya teslim olmadıklarını kaydetti:
"Önce Cumhurbaşkanı adayımıza, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına, Ekrem İmamoğlu Başkanımıza ve 36 belediye başkanımıza haksız operasyonlar yaparak, onları özgürlüklerinden ederek, zindanlarda onları tutarak yürüyüşümüzü durdurmaya çalıştılar. Durmadık, teslim olmadık, arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık."
"MUHALEFETTE OTURACAĞIMA YOLLARA DÜŞERİM DEDİM"
Hakkındaki tehdit ve yönlendirmelere de değinen Özel, Kars meydanında iktidar hedefini yineledi:
"Sonrasında türlü tehditlerle 'Partinin başında kalmak istiyorsan arkadaşlarını geride bırak, Ankara'ya gel, muhalefet partisinin başında otur' dediler. Muhalefette 30 yıl oturacağıma, iktidar için yollara düşerim dedim!"
ÜÇ BAYRAK BİR ARADA: OTOBÜSE ASACAĞIZ
Cadde üzerindeki yürüyüş sırasında bir genç, Özel'e Türk Bayrağı, Azerbaycan Bayrağı ve parti bayrağını yan yana getirdi. Gençle fotoğraf çektiren Özel, yanındaki heyete talimat vererek, "YENİ Parti burada, bayrağımız burada, Azerbaycan bayrağı burada. Bunu arabamıza, otobüsümüze asacağız, koruma abilerine verin, üçünü böyle yan yana asacağız" dedi.
"AŞ, İŞ İSTEMİYORUZ; ÖZGÜRLÜK, ADALET İSTİYORUZ!"
Özel'in yürüyüşü, caddedeki kalabalığın katılımı ve atılan sloganlarla miting havasına büründü. Sokakta toplanan yurttaşlar "Özgür gelecek, özgür Türkiye", "İktidar" ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" tezahüratları yaparken; bir yurttaşın "Aş, iş istemiyoruz; özgürlük, adalet istiyoruz" feryadı caddede yankılandı.
"ÖZGÜR GELECEK, ÖZGÜR TÜRKİYE" VE İKTİDAR SLOGANLARI
Cadde üzerindeki yoğun kalabalık eşliğinde yürüyen Özel'in etrafını saran yurttaşlar, tempo tutarak sloganlar attı. Topluluk hep bir ağızdan, "Özgür gelecek, özgür Türkiye", "İktidar, iktidar!", ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" tezahüratlarında bulundu.
MUSTAFA KEMAL PAŞA ŞİİRİYLE KARŞILANDI
Yürüyüş sırasında Özel'in önünü kesen yaşlı bir Karslı yurttaş, "Başkanım şiir okuyacağım, bir dakika sabret" diyerek şu dizeleri okudu: "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa / Askerin, milletin bayrakla hür yaşa / Arş arş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri / Sağdan sola, soldan sağa al da bayrağı düşman üstüne!"
Şiirin ardından Özel'e sarılan vatandaşlar, "İnşallah Türkiye'yi değiştireceksin" temennisinde bulundu.
"AŞ, İŞ İSTEMİYORUZ; ADALET İSTİYORUZ"
Halkın yoğun ilgisi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken Özel'e bir yurttaş sokaktan, "Aş, iş istemiyoruz; özgürlük, adalet istiyoruz!" sözleriyle seslendi. Başka bir yurttaşın "Çocuklarımızı okutamıyoruz" şikayetine ise Özel, "Biliyorum abi, halledeceğiz inşallah" karşılığını verdi.
"MİLLETTE PARA YOK, BİZ DE İDARE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ":
Özel'in Kars esnaf turunda ekonomik tablonun vahameti tezgahlara yansıdı. Peynircisinden kuyumcusuna, hediyelik eşyacısından kadın kooperatifine kadar caddedeki tüm esnaf alım gücünün tükenmesinden yakınırken, "İşler nasıl?" sorusuna verilen ortak yanıt "Millette para yok, idare etmeye çalışıyoruz" oldu.
"ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER DE AZALDI"
Esnaf ziyareti boyunca yöresel ürün ve kaşar dükkanlarına uğrayan Özel, satıcıların nabzını tuttu. İşlerin durumunu soran Özel'e bir şarküteri esnafı, "Şehir dışından gelenler oluyor ama onlar da çok azaldı. Eskisi gibi değil" sözleriyle iç turizmdeki ve alışverişteki durgunluğu aktardı. Özel ise Doğu Ekspresi'nin kente katkısını sorarak esnafın sorunlarını dinledi.
"ALIM GÜCÜ BİTTİ"
Cadde üzerindeki bir kuyumcuya giren Özel, eczacılık yaptığı dönemde komşularının kuyumcular olduğunu belirterek sohbet etti. Esnafa yöneltilen "İşler nasıl?" sorusuna kuyumcu esnafı, "İdare etmeye çalışıyoruz. Alım gücü yok, alım gücü bitti" yanıtını verdi. Özel, esnafa "İnşallah düzelteceğiz" diyerek bol kazanç temennisinde bulundu.
KADIN KOOPERATİFİ VE ÇOCUKLARDAN İLGİ
Yürüyüş sırasında yerel bir kadın kooperatifi girişimcisiyle karşılaşan Özel, kooperatifin ürettiği ürünleri inceledi. Yurttaşların ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Özel; telefon, şapka ve çeşitli eşyaları imzalayarak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Karslıların taleplerini karşıladı. Özel, caddedeki kalabalık eşliğinde esnaf ziyaretini sürdürdü.
"13 KİLODAN 250 GRAMA DÜŞTÜK"
Kars'ta esnaf ziyaretini sürdüren YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sokakta ve dükkanlarda doğrudan ekonomik krizin ve derinleşen yoksulluğun tablosuyla karşılaştı. Artan akaryakıt giderleri ve durma noktasına gelen işlerden dert yanan esnaf, kaşar satışlarının 13 kiloluk tekerleklerden 250 grama kadar gerilediğini belirterek "Hiçbir şey iyi değil" sözleriyle alım gücünün eridiğini dile getirdi.
ÇİFTÇİ DESTEK İSTEDİ, ESNAF MALİYETLERİ ANLATTI
Faik Bey Caddesi ve çevresinde yurttaşlarla bir araya gelen Özel'e bir kadın çiftçi seslenerek, "Biz üreticiden, çiftçilerden geliyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Gerçekten çok ihtiyacımız var, çiftçilerin yanında olun" çağrısında bulundu. Özel, üreticiye "Elimden geleni yapıyorum, Meclis konuşmasında da konuşacağım" yanıtını verdi.
Ardından bir başka dükkana giren Özel'e esnaf, işlerin durgunluğunu "İyi değil başkanım, millette para yok. Gelen de azaldı, ekonomi yüzünden. Mazot artıyor, giderler artıyor. Fiyatlar yüksek, millet masraf yapamıyor. Yani hiçbir şey iyi değil, umudumuz sizsiniz" sözleriyle aktardı.
"13 KİLOLUK TEKERLEKTEN YARIMA BİLE UTANILIRKEN 250 GRAMA İNDİ"
Şarküteri dükkanında kaşar satışı üzerinden yaşanan alım gücü kaybı somut verilerle masaya yatırıldı. Dükkan sahibi, eskiden en küçük kaşar kalıplarının 3 kilo olduğunu hatırlatarak artık vatandaşların yalnızca 250 gram talep ettiğini söyledi.
Bunun üzerine Özgür Özel, kendisine aktarılan benzer bir örneği şu sözlerle paylaştı:
"Dün şöyle bir şey anlattılar: Yıllar önce bir yere giderken tekerlek 13 kilo bundan götürüyorduk diyor. Sonra hayat biraz pahalanınca millet yarısını kestirmeye başladı, ayıplandı 'Yarım gidilir mi' diye. Şimdi 13 kilodan aldığının çocuğu ayıplanıyordu, 1'e düştü, şimdi 250 grama düştü diyorlar."
Esnaf da bu tespiti doğrulayarak, "Şu an insanlar 'Yarım kilo var mı, 250 gram var mı?' diye sormaya başladılar" diyerek yurttaşın temel besin maddelerini dahi gramla alabildiğini teyit etti.
SOKAKTA İLGİ VE YÜRÜYÜŞ
Caddede esnaf gezisi boyunca yurttaşlar ve çevredekiler Özel'le fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Özel, tezgahlardaki yöresel bal ve ürünler hakkında bilgi alarak, kendisine iletilen geçim sıkıntılarını dinleyip yoluna devam etti.