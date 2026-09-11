Son dakika | Özel'in halk buluşmasında rota Kars: Esnaf ziyareti yine yürüyüşe döndü

Delege sistemini "yasal bir teferruat" olarak niteleyen Özel, partiye üye olan her yurttaşın il başkanlığı seçiminde doğrudan oy kullanacağını belirterek tüm Karslıları YENİ Parti'ye davet etti.

"KÜRDÜNE, TÜRKÜNE, AZERBAYCAN TÜRKLERİNE KAPILAR SONUNA KADAR AÇIK"

Kars'ın çok kimlikli ve demokratik yapısına dikkat çekerek konuşmasına başlayan Özel, partinin kapılarının ayrımsız herkese açık olduğunu vurguladı:

"Yeni Parti Kars'ta güçlenmektedir. Bütün Karslılara, Kars'ın bütün demokratlarına, Kürdüne de Türk'üne de Azerbaycan Türklerine de burada bulunan tüm vatandaşlarımıza da sonuna kadar kapılar, gönüller açıktır. Yeni Parti artık birilerinin yönettiği, birilerinin karar verdiği ya da tartışmaların olduğu geçmişteki durumlar geride kalmıştır. Yeni Parti gönlünü, kapısını açmıştır."

"HER KAYDOLAN İL BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE DOĞRUDAN OY KULLANACAK"

Siyasi partilerdeki geleneksel karar mekanizmalarını değiştireceklerini belirten Özel, tabanın doğrudan söz sahibi olacağı yeni modeli şu sözlerle açıkladı:

"Her kaydolan, il başkanlığı seçiminde doğrudan oy kullanacaktır. Delege sistemi, Siyasi Partiler Kanunu için lazım olan bir teferruat; asıl olan, karar verici Yeni Parti'nin tüm üyeleridir!"

"YENİ BİR İKTİDARA, YENİ UMUTLARA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Konuşmasının sonunda Kars halkına üyelik ve birlikte mücadele çağrısı yapan Özel, iktidar yürüyüşünü şu ifadelerle noktaladı:

"Hepinizi Yeni Parti'ye üye olmaya, Yeni Parti'de siyaset yapmaya, hep birlikte yeni bir Türkiye'ye, yeni bir iktidara ve yeni umutlara ortak olmaya davet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum, her birinizin karşısında saygıyla eğiliyorum. Hep birlikte yürüyecek miyiz? Hep birlikte olacak mıyız? O zaman yolunuz açıktır, yolumuz açık olsun; yürüyelim arkadaşlar, yürüyelim arkadaşlar!"