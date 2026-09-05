Son Dakika | Okul saldırısında tahliye itirazı kabul edildi: Saldırganın annesi yeniden tutuklanacak

Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında verilen tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren mahkeme, Mersinli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve 9 öğrenci ile bir öğretmenin yaşamını yitirmesine, 15 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyla ilgili yargılama dün başladı.

Davaya ilişkin ilk duruşmada İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 16 saat süren duruşmanın ardından mahkeme heyeti, anne Mersinli'nin tahliye edilmesine karar verdi.

SAVCILIK TAHLİYEYE İTİRAZ ETTİ

NTV'nin haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı, Peyman Pınar Mersinli hakkında verilen tahliye kararına itirazda bulundu.

Başsavcılığın başvurusunu inceleyen Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı yeniden değerlendirdi.

YAKALAMA KARARI

Mahkeme, yapılan itirazı kabul ederek Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu doğrultuda Mersinli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.