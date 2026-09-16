Son dakika | Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı

Sosyal medya hesabından 15 Temmuz ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle tutuklanan AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki bugün ilk defa hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin üzerine atılı suçtan 1 yıl cezalandırılmasına hükmederek tahliyesine karar verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. (ANKA)

NE OLMUŞTU?

Nasuh Mahruki, 15 Temmuz'da sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Mahruki, 'darbe girişiminin önceden fark edildiğini ancak rejim değişikliği' amacıyla 'bilerek engellenmediğini' belirttiği paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."

Paylaşımın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mahruki hakkında soruşturma başlatılmış ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltı kararı verilmişti. Mahruki, İstanbul'daki evinde gözaltına alınmış ve 17 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Mahruki hakkında düzenlenen iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapis talep edilmişti.