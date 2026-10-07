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Halk TV Türkiye Son dakika | Mustafa Bozbey'in tutukluluğuna devam kararı

Son dakika | Mustafa Bozbey'in tutukluluğuna devam kararı

Son dakika haberi... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 16’sı tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada Bozbey'in de arasında bulunduğu 10 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Son dakika | Mustafa Bozbey'in tutukluluğuna devam kararı
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İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 16’sı tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada Bozbey'in de arasında bulunduğu 10 sanığın tutukluluk halinin devamına, 6 sanığın ise tahliyesine karar verildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de sanıkları arasında yer aldığı davanın Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

DAVA 30 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, ara kararında Bozbey’in yanı sıra eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Şemsi Oğuz, Faruk Bakgör, Ferhat Bakgör, Mehmet Faruk Çelebi, Mehmet Necati Çelebi, Yusuf Bakgör, Şevket İlhan ve Sırrı Aydın’ın da tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

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Tutuklu sanıklar Hüseyin Gür, Muhkim Demirtaş, Naci Kale, Tamer İşler, Abdulkadir Alkan ve Ahmet Atış’ın ise tahliyesine karar veren heyet, eksiklerin giderilmesi için davayı 30 Kasım 2026'ya erteledi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bursa Belediye Başkanı
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