Son dakika | Muğla’da yangın alarmı! Fethiye ve Köyceğiz’de ekipler seferber

Muğla’nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Fethiye’de yerleşim yerine yakın ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, Köyceğiz’deki yangının yakıt tankeri patlaması sonucu çıktığı bildirildi.

YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLİYOR

Fethiye’nin Karagedik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim bölgesine yakın noktadaki yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Halk TV muhabiri Umut Taştan'ın aktardığına göre alevlerin çok yakın olduğu yerleşimler tahliye ediliyor.

KÖYCEĞİZ’DE YANGIN TANKER PATLAMASIYLA BAŞLADI

Orman Genel Müdürlüğü de Muğla’daki yangınlara ilişkin resmi X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Köyceğiz’de yakıt tankerinin patlaması sonucu yangın çıktığı ve ekiplerin bölgeye havadan ve karadan müdahale ettiği belirtildi.

Fethiye’de başlayan yangının kontrol altına alınması için de çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, her iki yangında ekiplerin sahada olduğu belirtildi.

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